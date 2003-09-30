نصرتي: از نظر روحي احساس خستگي مي كنم

محمد نصرتي مدافع ملي پوش درپايان ديدارباسايپا به خبرنگار" مهر" گفت: اگرمي بينيد كمي افت كردم ومثل هميشه سرفرم نيستم به خاطراين است كه از يكسال پيش مدام در اردوهاي تيم ملي و باشگاهي درگير مسابقات مختلف بودم و هيچ وقت فرصتي براي استراحت نداشتم.

وي افزود: من هيچ دقت چه درتيم ملي وچه درپاس كم كاري نكردم وهميشه با تمام وجود درخدمت اين دوتيم بودم. نصرتي درباره بازي با سايپا گفت: درمجموع تيم ما بهتركاركرد وتوانستيم ازموقعيت هايي كه بدست آورديم بهتراستفاده كنيم. ضمن اينكه سايپا در نيمه دوم فشار زيادي به تيم ما وارد كرد و بسيار با انگيزه ظاهر شد. به نظر من سايپا در آينده تيم بهتري خواهد شد.

نصرتي درباره پنالتي تيم سايپا گفت: به نظر من اين توپ اصلا پنالتي نبود.