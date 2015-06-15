تمرینات تیم ملی نونهالان در خانه تنیس روی میز قم آغاز شد

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی تنیس روی میز نونهالان کشورمان از امروز در خانه تنیس روی میز استان قم با حضور کادر فنی و بازیکنان آغاز شد.

وی افزود: تیم ملی تنیس روی میز، روز گذشته وارد قم شد و پس از اسکان در قم، از صبح امروز تمرینات خود را در خانه تنیس روی میز آغاز کرد در حالی که ۱۸ پینگ‌پنگ باز در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور دارند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: این اردو تا ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود و کادر فنی تیم ملی تنیس روی میز پس از بررسی وضعیت کیفی ملی پوشان در طول این اردو و وضعیت بازیکنان قمی حاضر در اردو، نفرات دعوت شده برای مرحله بعدی اردوی تیم ملی را مشخص می‌کنند.

عموییان بیان داشت: بر اساس میزبانی استان قم از اردوی تیم ملی، مجوز حضور ۴ پینگ‌پنگ باز قمی در این اردو داده شده و قرار است این نفرات در مدت برگزاری اردو در قم، در کنار سایر ملی پوشان به تمرین بپردازند و در صورت جلب نظر سرمربی تیم ملی در اردوهای بعدی نیز حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: سید محمد معین منتظری، پویا وفایی، سید علی سجادی و میلاد عباسی پینگ‌پنگ بازان قمی حاضر در این مرحله از اردوی تیم ملی نونهالان هستند و امیدوار هستیم حداقل یک یا ۲ پینگ‌پنگ باز قمی در مراحل بعدی حاضر باشند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم افزود: خانه تنیس روی میز استان قم زمستان سال گذشته به بهره‌برداری رسید و برای نخستین بار است که میزبانی از اردوی تیم ملی را بر عهده می‌گیرد.