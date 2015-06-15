به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین نشست هماندیشی نخبگان، فرهیختگان و پیشکسوتان قرآن و عترت کشور روز سهشنبه ۲۶ خردادماه برگزار میشود.
بر همین اساس این مراسم از ساعت ۸:۳۰ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادمان شهدای هفتم تیر در مجموعه فرهنگی سرچشمه واقع میدان بهارستان، نرسیده به خیابان شهید مصطفی خمینی، کوچه شهید صیرفیپور برگزار میشود.
بهرهگیری نظاممند از نظرات کارشناسان و نخبگان صاحبنظر در ترسیم نقشه راه فعالیتهای حوزه قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهداف این نشست است.
آسیبشناسی فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامهریزی برای رفع موانع و آسیبهای موجود، ایجاد فضای همدلی، همافزایی و تبادل نظر مستقیم میان اجزای مختلف جامعه قرآنی و فرهنگی و جلب مشارکت فعال ایشان در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و ... از جمله دیگر اهداف این نشست دو روزه اعلام شده است.
برنامههای اصلی نشست هماندیشی نخبگان، فرهیختگان و پیشکسوتان قرآن و عترت کشور عبارت از ارائه مقالات علمی و پژوهشی، میزگرد و نشستهای کارشناسی و سخنرانیهای تخصصی و علمی است.
برنامه این مراسم در روز اول عبارت از سخنرانی ۱۲ نفر در نوبت صبح که در بخش اول هشت نفر و در بخش دوم نیز پس از یک استراحت کوتاه خواهد بود چهار نفر سخنرانی خواهند داشت.
در نوبت بعدازظهر این نشست که تا اذان مغرب ادامه دارد نیز در دو نوبت کاری به ترتیب هشت و چهار مهمان ارائه مقاله خواهند داشت.
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