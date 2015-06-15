سعید توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته‌های ورزشی هوایی پیش از این در استان قم به صورت سازمان‌یافته فعال نبود اما با تلاش‌های هیئت انجمن‌های ورزشی قم و پشتیبانی فدراسیون و انجمن مربوطه، در نهایت زیر ساخت‌ها برای آغاز به کار رشته‌های هوایی فراهم شد.

وی افزود: رشته‌های ورزشی هوایی برای نخستین بار در قم فعال می‌شود و و هدف از این امر، ساماندهی ورزشکاران و علاقمندان به این رشته‌های مهیج و مفرج و تقویت اکوتوریسم و توریسم ورزشی در استان قم است.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم گفت: مهم‌ترین رشته ورزش‌های هوایی، رشته پرواز با پاراگلایدر است و علاقمندان بسیار زیادی در اقصی نقاط کشور از جمله در قم دارد و می‌توانیم از ارتفاعات استاندارد استان قم برای فعالیت پاراگلایدر و ورزشکاران این رشته استفاده کنیم.

توکلی بیان داشت: چتربازی، سقوط آزاد، آکروجت، پاراموتور و پاور پاراشوت و کایت‌سواری از دیگر رشته‌های زیرمجموعه ورزش‌های هوایی در هیئت انجمن‌های ورزشی قم هستند در حالی که هنوز در ابتدای راه هستیم و رئیس انجمن ورزش‌های هوایی قم نیز منصوب شده تا این برنامه‌ها را سازماندهی کند.

وی عنوان کرد: طی مراسمی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و همت هیئت انجمن‌های ورزشی استان معارفه رئیس کمیته ورزش‌های هوایی هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم تصریح کرد: این مراسم که با حضور روح‌الله رمضانی معاون توسعه و امور ورزش اداره کل و توکلی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی و کارکنان معاونت ورزشی اداره کل و سایر اعضاء هیئت انجمن‌های ورزشی در محل اداره کل به انجام رسید، اکبر سخایی به ریاست کمیته ورزش‌های هوایی این هیئت ورزشی انتخاب شد.