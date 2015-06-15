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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

برگزیده عکس های خبری ۲۵ خرداد ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۲۵ خرداد ۹۴

برگزیده عکس های خبری را از روز جهانی مبارزه با کار کودکان آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از اعتراض دوچرخه سواران آلمانی و مسابقات رالی فرانسه را خواهیم دید.

برگزیده

یک دانش‌آموز هندی پس از شرکت در راهپیمایی علیه کار کودکان (csmonitor)

برگزیده

دوچرخه سواران در تظاهرات بزرگی در برلین خواستار بهبود مسیرهای دوچرخه سواری در این کشور شدند. (uol)

برگزیده

تعویض لاستیک های پورشه در مسابقات رالی فرانسه (Reuters)

برگزیده

مراسم سنتی به مناسبت ۲۰۰ سالگی «جنگ واترلو» و شکست ناپلئون در بلژیک (Reuters)

برگزیده

مردم گرجستان سعی دارند اسب آبی که از باغ وحش فرار کرده را مهار کنند. (csmonitor)

برگزیده

ترکیدگی لوله های آب در «فیلادلفیا» آمریکا زندگی مردم را مختل و برخی را آواره کرده است. (AP)

برگزیده

پناهنده سوری سعی دارد کودک خود را از مرز ترکیه عبور دهد. (AP)

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چراغ های رنگارنگ یک پل عابر پیاده در  منطقه تفریحی «اودایبا» در ژاپن (uol)

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خاکستر ناشی از فوران کوه آتشفشان شمال «سوماترا» اندونزی روی صورت مردم نشسته است. (csmonitor)

برگزیده

خمیازه سرباز اسکاتلندی در طول رژه برای مراسم جشن رنگ در لندن (Reuters)

کد مطلب 2779341

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