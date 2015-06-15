برگزیده عکس های خبری ۲۵ خرداد ۹۴

یک دانشآموز هندی پس از شرکت در راهپیمایی علیه کار کودکان (csmonitor)
دوچرخه سواران در تظاهرات بزرگی در برلین خواستار بهبود مسیرهای دوچرخه سواری در این کشور شدند. (uol)
تعویض لاستیک های پورشه در مسابقات رالی فرانسه (Reuters)
مراسم سنتی به مناسبت ۲۰۰ سالگی «جنگ واترلو» و شکست ناپلئون در بلژیک (Reuters)
مردم گرجستان سعی دارند اسب آبی که از باغ وحش فرار کرده را مهار کنند. (csmonitor)
ترکیدگی لوله های آب در «فیلادلفیا» آمریکا زندگی مردم را مختل و برخی را آواره کرده است. (AP)
پناهنده سوری سعی دارد کودک خود را از مرز ترکیه عبور دهد. (AP)
چراغ های رنگارنگ یک پل عابر پیاده در منطقه تفریحی «اودایبا» در ژاپن (uol)
خاکستر ناشی از فوران کوه آتشفشان شمال «سوماترا» اندونزی روی صورت مردم نشسته است. (csmonitor)
خمیازه سرباز اسکاتلندی در طول رژه برای مراسم جشن رنگ در لندن (Reuters)
نظر شما