فرهنگ سازی مهمترین راهکار برای ارتقای سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز ایلام، حجت الله رحم زاده در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: هدف اصلی ما کیفی سازی برنامه ها و تغییر و نگرش در تولید و پخش ویژه برنامه های مختلف است و این موضوع بدون ارتباط با نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت امکان پذیر نیست.

این مسئول همچنین برضرورت تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی استان در زمینه های مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی و سلامت با رسانه ملی تاکید کرد و گفت: دست اندرکاران حوزه های مختلف دراستان باید با شناسایی دغدغه های حوزه مسئولیت خود مسائل و مشکلات خودرا با متولیان رسانه ملی در میان بگذارند تا با ساخت ویژه برنامه های مناسب رادیویی وتلویزیونی زمینه رابرای فرهنگ سازی بیشتر درجامعه فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه ارتقاء سلامت نیازمند همکاری وتعامل صحیح ودرست بین دست اندرکاران حوزه سلامت استان ورسانه ملی است گفت: برای این مهم گام های مناسبی برداشته و از هیچ فرصتی فروگذار نخواهیم کرد.

دراین نشست شرکت کنندگان بر تعامل دستگا ههای اجرایی استان از جمله دست اندرکاران حوزه سلامت با صداوسیمای مرکز ایلام به منظور ساخت وتولید ویژه برنامه های فرهنگی وتاثیر گذار تاکید کردند.

ارتقا برنامه ها و شاخص های سلامت با کمک رسانه ملی، تاکید بر استفاده از اساتید و کارشناسان دانشگاهها، تاکید برارتقا فرهنگ سلامت، کیفی سازی برنامه ها، توجه به مشاوره سلامت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ساخت ویژه برنامه ها و استفاده از کارشناسان به منظور پیشگیری از شیوع بیماریها به ویژه بیماریهای مزمن و استفاده از پیام های پزشکی در برنامه های رادیویی وتلویزیونی از جمله مباحثی بود که شرکت کنندگان درباره آن بحث وتبادل نظر کردند.

شرکت کنندگان در این نشست علاوه بر تاکید بر ارتقا شاخص های حوزه سلامت و فرهنگ سازی در این خصوص دغدغه های دیگری نیز داشتند که توجه ویژه به تولید برنامه های چالشی و نقادانه در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به منظور بالا بردن فرهنگ شهر نشینی، هوشیاری مسئولان و اهتمام آنها به حوزه های مسئولیتی از جمله مباحثی بود که در نشست صمیمی مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با مدیر کل و معاونین صدا و سیمای مرکز ایلام مطرح شد.