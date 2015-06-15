آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات قرآن «تلاوت»

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام سومین دوره مسابقات قرآن تلاوت از امروز، ۲۵ خردادماه توسط سایت تلاوت سازمان دارالقرآن الکریم آغاز شده و تا ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.
مرحله استانی این مسابقات پنجم و ششم شهریورماه به همت ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و مرحله کشوری نیز ۲۶ و ۲۷ آذرماه در تهران برگزار می شود.
علاقهمندان به شرکت در سومین دوره مسابقات قرآن تلاوت می توانند در رشته های حفظ ۱۵ جزء، حفظ کل قرآن و قرائت تحقیق ثبت نام خود را انجام دهند.
شرکت در سومین دوره مسابقات قرآن تلاوت دارای ویژگیهایی است که بر این اساس؛ در رشته قرائت(تحقیق)، تلاوت تحقیق باید از حفظ و براساس قطعات منتخب در هر دو مرحله استانی و کشوری باشد و شرکتکنندگان در این رشته باید تسلط بر ترجمه قطعات مذکور داشته باشند.همچنین آزمون ترجمه از قطعات مذکور برگزار میشود و امتیازِ آن با مسابقه قرائت جمع خواهد شد.
شرکت در مسابقه حفظ ۱۵ جزء پیوسته بالا و پایین ۱۶ سال آقایان و بانوان نیز ویژگیهایی را دارد که بر این اساس، شرکت کنندگان این رشته، علاوه بر حفظ ۱۵ جزء پیوسته قرآن کریم باید به ترجمه آیات مربوط به ۳ جزء اول محفوظات ارائه شده نیز تسلط کافی داشته باشند. همچنین امتیاز آزمون ترجمه با امتیاز مسابقه حفظ جمع خواهد شد.
رشته حفظ کل بالا و پایین ۱۶ سال بانوان و آقایان نیز دارای ویژگیهایی است که شرکتکنندگان این رشته، علاوه بر حفظ کل قرآن کریم باید به ترجمه آیات مربوط به ۵ جزء سوم قرآن کریم نیز تسلط کافی داشته باشند و امتیاز آزمون ترجمه با امتیاز مسابقه حفظ جمع خواهد شد.
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