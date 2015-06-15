به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی رسانه های افغانستان از اعزام یک هیئت از دولت افغانستان به نروژ برای مذاکره با طالبان خبر دادند.

بر اساس گفته های رسانه های افغانستان، «محمد محقق»، معاون دوم رئیس اجرایی و «محمد یونس قانونی» معاون اول رئیس جمهور سابق برای مذاکره با هیئت طالبان به نروز سفر کرده اند. این مذاکرات امروز دوشنبه 25 خرداد انجام می شود.

هنوز اطلاعات زیادی از این نشست در دست نیست و دولت افغانستان، شورای عالی صلح و طالبان جزئیات بیشتری ارائه نکرده اند.

تاکنون نشست های زیادی میان طالبان و دولت افغانستان برگزار شده که البته کابل آنها را غیر رسمی خوانده است.

برخی شواهد نشان می دهد طالبان تمایل زیادی برای انجام مذاکرات دارند.