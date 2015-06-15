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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

پولادی:

اعتبارات شهرداری های استان ایلام افزایش یافت

اعتبارات شهرداری های استان ایلام افزایش یافت

ایلام- معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: اعتبارات شهرداری های استان ایلام افزایش یافته است.

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات مناسبی به شهرداری های استان اختصاص یافته به طوری که با افزایش ۲۵۰ درصدی روبرو بوده است.

وی بیان داشت: بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال برای شهرداری های استان اختصاص یافته اما شهرداری ها نیز خود باید به سوی کسب درآمد حرکت کنند.

پولادی اظهار کرد: افزایش اعتبارهای شهرداری های استان بدون شک توسعه شهرها و به تبع آن افزایش رضایت مندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

این مسئول بیان داشت: یکی از مهمترین موضوعات برای شهرداری های استان ایلام بحث قیر یارانه ای است که هم اکنون دو میلیون تن قیر به شهرداری های استان اختصاص یافته است.

پولادی بیان داشت: این میزان قیر معادل پنج میلیارد تومان است که در روکش آسفالت خیابانهای شهرهای مختلف استان استفاده خواهد شد.

کد مطلب 2779359

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