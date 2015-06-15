غلامرضا شاه‌کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مطرح شدن این بحث که علیرضا منصوریان با باشگاه نفت تهران قرارداد ندارد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این موضوع اصلا صحیح نیست زیرا علیرضا منصوریان با باشگاه نفت تهران قرارداد دارد و چون فردی حرفه‌ای است، به این قرارداد پایبند است. آنهایی هم که این شایعه را مطرح کردند، بدانند اگر این مربی با باشگاه نفت قرارداد نداشت، استقلالی‌ها برای به خدمت گرفتن او نیازی به توافق و جلب رضایت باشگاه نفت تهران نداشتند.

وی با بیان اینکه علیرضا منصوریان یک مربی اخلاق‌مدار و حرفه‌ای است، افزود: باشگاه نفت در ۵ سال گذشته براساس قانون‌مداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای کارهای خود را پیش برده و شما ببنید فصل پیش نخستین باشگاه بود که پس از اعلام سازمان لیگ، قرارداد اعضای کادرفنی و بازیکنانش را منتشر کرد.

مدیرکل ورزش وزارت نفت با اشاره به اینکه مدیران باشگاه نفت به خوبی این مسائل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های حضور نفت در لیگ برتر با برنامه‌ریزی صورت گرفته و اقدامات حرفه‌ای، مربیانی از جمله حسین فرکی، یحیی گل‌محمدی و علیرضا منصوریان جای خود را بیش از گذشته در فوتبال ایران باز کردند. همچنین نفراتی همچون وحید امیری، علیرضا بیرانوند، ارسلان مطهری، آرش رضاوند، عباس بوعذار، سیامک کوروشی، امین حاج‌محمدی و ... خودشان را از این تیم به فوتبال ایران معرفی کردند که این نشان دهنده اقدامات خوب صورت گرفته در باشگاه است.

وی با تاکید بر اینکه با تلاش مدیران ستادی و مسئولان سازمان ورزش و باشگاه امروز برند نفت بالاتر از نام افراد بوده، در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی باشگاه نفت درحال از دست دادن زمان مناسب برای آماده‌سازی خود است، اضافه کرد: نفت به عنوان تنها نماینده ایران در جمع ۸ تیم برتر آسیا باید بتواند با ادامه روند خوب خود و کسب نتایج مطلوب، ضمن برآورده کردن توقعات مردم و هواداران فوتبال، از اعتبار فوتبال باشگاهی کشورمان در آسیا دفاع کند که به همین خاطر نیاز به نگاه ملی دارد.

شاه‌کرمی همچنین تاکید کرد: در این روزهای حساس که نفت باید برای حضور در چهار جام در فصل آینده خود را به خوبی آماده کند و فدراسیون و سازمان لیگ هم باید به آن نگاه ملی و ویژه داشته باشند، متاسفانه برخی از افراد برای‌مان حاشیه‌سازی می‌کنند. بنده برای هواداران استقلال احترام ویژه‌ای قائل هستم اما امروز باید نگاه ملی به باشگاه نفت داشت و به جای ایجاد حاشیه برای این تیم، به موفقیت آن در رقابتهای آسیایی کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه باشگاه نفت جزو کم‌هزینه‌ترین و موفق‌ترین باشگاه‌های ایران در ۳-۴ سال گذشته است، یادآور شد: باشگاه نفت در این فصل کار بزرگی در لیگ قهرمانان آسیا انجام داد و برای ادامه این موفقیت نباید زمان را از دست بدهد. متاسفانه امروز به جای اینکه اجازه دهند مدیران باشگاه نفت از این زمان حیاتی جهت برنامه‌ریزی مناسب برای بستن تیمی قدرتمند بهترین استفاده را ببرند، برخی از مسئولان ورزش برای‌مان حاشیه‌سازی می‌کنند که این موضوع اصلا منطقی نیست.

مدیرکل ورزش وزارت نفت در پایان در مورد برگزاری قرعه کشی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در روز ۲۸ خردادماه و اینکه دوست دارد تیم نفت در مرحله با چه تیمی روبرو شود، گفت: در مورد حریف تیم در این مرحله از مسابقات فکری نکرده‌ایم و تنها به فکر بستن هرچه بهتر تیم در این فضای پرالتهاب هستیم. ضمن اینکه وقتی قیمت یک بازیکن تیمی مانند الاهلی امارات دو برابر بودجه نفت است، این موضوع نشان می‌دهد چه کار سختی را برای موفقیت در این مرحله از جام پیش‌رو داریم.