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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

ثبت نام هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی آغاز شد

ثبت نام هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی آغاز شد

ثبت نام هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی از امروز ۲۵ خردادماه در سراسر کشور آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفت سال که از اجرای مسابقه تفسیر نورالهدی می‌گذرد شش دوره اول آن با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم و با همکاری مؤسسات قرآنی در استان‌ها و هفتمین دوره با محوریت اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی برگزار شد.

امسال در هشتمین دوره طرح به روال شش دوره اول تصمیم بر آن شد هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم و با همراهی مؤسسات قرآنی استان‌ها برگزار شود.

منبع مورد استفاده در مسابقه تفسیر نورالهدی است تفسیر نمونه است و فایل تفسیر نمونه در سایت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی قرار داده شده است. علاقه‌مندان می‌توانند تفسیر نمونه را از این سایت دانلود کرده و حتی نرم‌افزار آن را بر روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند.

کد مطلب 2779368

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    نظرات

    • مه لقا اکبرزاده ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
      0 0
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      سلام من چطور باید برای مسبقه تفسیر نور الهدی ثبت نام کنم؟لینکی برای ثبت نام وجود نداره.
    • بتول موسوی جابری ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
      0 0
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      سلام من در مسابقه تفسیر نورالهدی شرکت کردم کارت ورودبه جلسه رومیخوام بگیرم اما اصلاهمچین چیزی توی سایت تلاوت نیومده.لطفاراهنمایی کنیدباتشکر
    • فاطیما ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
      0 0
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      سلام من در مسابقه تفسیر نورالهدی شرکت کردم کارت ورودبه جلسه رومیخوام بگیرم اما اصلاهمچین چیزی توی سایت تلاوت نیومده.لطفاراهنمایی کنیدباتشکر

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