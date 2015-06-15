ثبت نام هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفت سال که از اجرای مسابقه تفسیر نورالهدی می‌گذرد شش دوره اول آن با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم و با همکاری مؤسسات قرآنی در استان‌ها و هفتمین دوره با محوریت اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی برگزار شد.

امسال در هشتمین دوره طرح به روال شش دوره اول تصمیم بر آن شد هشتمین دوره مسابقه تفسیر نورالهدی با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم و با همراهی مؤسسات قرآنی استان‌ها برگزار شود.

منبع مورد استفاده در مسابقه تفسیر نورالهدی است تفسیر نمونه است و فایل تفسیر نمونه در سایت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی قرار داده شده است. علاقه‌مندان می‌توانند تفسیر نمونه را از این سایت دانلود کرده و حتی نرم‌افزار آن را بر روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند.