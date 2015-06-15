آغاز ثبت نام چهارمین دوره مسابقات قرآنی تسنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قرآنی تسنیم ویژه مدیران، کارکنان و خانواده های شاغل دستگاه فرهنگی نیز امسال برای چهارمین سال پیاپی برگزار می شود.

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری فعالیت های قرآنی دستگاه های فرهنگی برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی تسنیم به خود دستگاه ها واگذار شده تا به صورت جدی تر در این رقابت ها ورود پیدا کنند، لذا هر دستگاه مرحله استانی و کشوری خود را برگزار می کند و منتخبین در مرحله نیمه نهایی بین دستگاه ها رقابت می کنند.

طبق زمان بندی انجام شده ۲۵ خردادماه تا پایان تیرماه مهلت ثبت نام در چهارمین دوره مسابقات قرآنی تسنیم خواهد بود. مرحله استانی در پنجم و ششم شهریور و مرحله کشوری در ۲۶ و ۲۷ آذرماه برگزار می شود. مسابقات قرآنی تسنیم در رشته های قرائت ترتیل، حفظ، مفاهیم قرآن میزبان علاقه مندان در گروه های کارکنان، خانواده های شاغلین و فرزندان دستگاه های فرهنگی خواهد بود.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به اینجا مراجعه کنند!