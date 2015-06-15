همایش توانمندی های صنعتگران شرق کرمان در فهرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه فهرج صبح دوشنبه در همایش توانمندی های صنعتگران شرق کرمان با اشاره به اينكه صنایع دستی یکی از جلوه های مهم میراث فرهنگی است، گفت: صنايع دستی نقشی مهم در حفظ هویت ایرانی دارد بنابراين بايد در حفظ و توسعه آن بكوشيم.

حجت الاسلام خیرالله ابراهيمی به تخريب آثار تاريخی و فرهنگی برخی كشورها توسط گروه های تروريستی اشاره كرد و افزود: اين گروه های تروريستی قصد دارند، تاریخ و فرهنگ مردم را كه نشان از هويت آنهاست را از بين ببرند كه اميدواريم به زودی اين گروه ها فرهنگ ستيز نابود شوند.

وی اظهار داشت: اين شهرستان دارای هنرمندان شاخص صنايع دستی است كه هرساله به تعداد آنها افزوده می شود.

فرماندار شهرستان فهرج نیز در ادامه این همایش با اشاره به جاذبه ‌های گردشگری و تاریخی اين شهرستان تصریح کرد: فهرج دارای جاذبه های منحصر بفردی است و هر ساله توریست ‌های زیادی از آثار باستانی آن بازدید می ‌کنند.

بهنام فراقی با بیان اینکه میل نادری اثری شاخص و مهم در شهرستان فهرج است، گفت: میل نادری تنها اثر تاریخی شاخص شهرستان فهرج است که با حدود ۹۰۰ سال قدمت در ۳۵ کیلومتری جاده فهرج - زاهدان قرار دارد.

فراقی بيان داشت: اميدوارم تمهيداتی كه در خصوص اين اثر تاريخی از سوی اداره كل ميراث فرهنگي انديشيده شده است بزودی اجرايی شود.