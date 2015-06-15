کسری ۱۰۰۰ میلیاردی پوشش بیمه شدگان جدید/ وضعیت پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر در نشست خبری روز دوشنبه به برنامه های سال ۹۴ این سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری قصد داریم از طریق تعامل و همفکری با انجمن های علمی کشور در راستای کیفیت خدمات اقدام کنیم و همچنین کیفیت بخشیدن به دفترچه های بیمه، اقدام دیگری است که انجام می شود.

وی تاکید کرد: با همکاری وزارت بهداشت در شهرهای دارای ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت، پزشک خانواده را اجرایی کنیم و همچنین توجه به حقوق مردم با استفاده از توانمندسازی آنها در اولویت برنامه های سازمان قرار دارد به طوری که تا پایان شهریورماه برنامه ای را برای پاسخگویی به سئوالات مردم تدوین خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها اشاره کرد و گفت: پرداخت مطالبات در گذشته طی سه ماه انجام می شد، اما به دلیل عدم تخصیص منابع کافی در سال گذشته، در حال حاضر به ۵ ماه رسیده است.

به گفته کبیر، در سال ۹۳، ۶۲ درصد از منابع مورد نیاز مطالبات داروخانه ها به ما تخصیص داده شد و سازمان بیمه سلامت از جمله سازمان هایی است که مکلف است بر اساس منابعی که در اختیارش قرار می گیرد، پرداخت های به موقع و به هنگامی داشته باشد که متاسفانه در سال گذشته این اتفاق رخ نداد و ما نتوانستیم مطالبات مراکز طرف قرارداد را به موقع پرداخت کنیم.

وی گفت: در سال گذشته در حوزه های دیگر نیز بخشی از منابع ما تخصیص پیدا نکرد و یک بیمه مستقل و کارآمد زمانی می تواند ایفای نقش کند که بتوانیم منابع را به طور کامل به حوزه های زیرمجموعه خود اختصاص دهیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در سال جاری تفاهم نامه ای را با وزارت بهداشت به صورت کلی امضا کرده ایم اما فعلا هیچ برنامه ای برای افزایش پوشش داروهای جدید و خاصی نداریم.

کبیر در مورد پوشش خدمات توانبخشی در سازمان بیمه سلامت، تصریح کرد: در حوزه توانبخشی، سازمان اهتمام جدی را ایجاد کرده به طوری که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که بر اساس ضوابط و استانداردها و راهنمایان بالینی مداخلات حوزه توانبخشی را در دستور کار خود قرار دهیم.

به گفته وی، در این حوزه دو رویکرد پیشگیری و بازتوانی وجود دارد که برای هر یک از آنها باید برنامه ریزی خاصی انجام شود به طوری که با انجمن فیزیوتراپی جلساتی برگزار کرده ایم تا بتوانیم بیمه خدمات مورد نیاز توانبخشی را در دستور کار قرار دهیم.

کبیر گفت: در مجموع بخشی از اقلام توانبخشی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد که در کتاب ارزش نسبی نیز درج شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، گفت: ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سایت بیمه همگانی ثبت نام کرده که از این میان برای ۹ میلیون و ۳۸۳ هزار نفر آنها دفترچه صادر شده است.

کبیر به عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی اشاره و تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت هیچ محدودیتی برای عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی ندارد و در بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ نیز تلاش کردیم این اتفاق رخ دهد و با بسیاری از بیمارستان های خصوصی قرارداد داریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: اولویت اول ما کیفیت بخشیدن به خدمات بخش دولتی و تخصیص کامل منابع در این بخش است به طوری که هیچ خدماتی در بخش دولتی نداریم که در بخش خصوصی وجود داشته باشد، بنابراین باید بتوانیم پاسخگویی را به بیمه شدگان در بخش دولتی بیشتر کنیم.

کبیر به خدمات دندانپزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: برای اولین بار از سال گذشته خدمات دندانپزشکی برای کودکان زیر ۱۴ سال مورد توجه قرار گرفت که در اولین گام ورود برخی از خدمات دندانپزشکی در تفاهم نامه بیمه روستائیان انجام شد و البته در وزارت بهداشت نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر این خدمات دندانپزشکی به اقدامات پیشگیرانه، مراقبت های اولیه، فلورایدتراپی و ... اختصاص دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، خدمات دندانپزشکی در همه دنیا خدمات ارزانی نیست و در کشورهای پیشرفته انگلیس و کانادا نیز، خدمات تا ۱۶ سال رایگان است و بعد آزاد می شود.

کبیر به منابع سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ با کمبود منابع در بخش داروخانه ها روبرو شدیم به طوری که تا امروز در برخی از استانها مطالبات تا پایان دی، در برخی دیگر تا پایان بهمن و در تعدادی از استانها نیز تا پایان اسفند پرداخت شده است.

وی گفت: از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۷۷ درصد دریافت و از محل اعتبارات سازمان بیمه سلامت نیز ۹۳ درصد دریافت کردیم و همین باعث شد که منابع سال ۹۴ صرف هزینه های سال گذشته شود که البته ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تلاش هستند تا کسری اعتبارات را جبران کرده و بتوانیم گام های موثری برداریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به منابع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود، اما ۷۰ میلیارد تومان آن به سازمان اختصاص پیدا کرد و منابع مورد نیاز برای بیمه شدگان جدید در سال ۹۳، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که توانستیم ۷۰۰ میلیارد تومان آن را از منابع خود پرداخت کنیم و در حال حاضر برای بیمه شدگان جدید هزار میلیارد تومان کسری اعتبار داریم.

کبیر گفت: برای پوشش بیمه شده های جدید با توجه به افزایش تعرفه ها بر اساس تفاهم با وزارت بهداشت و توافقات صورت گرفته هم وزیر رفاه و هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توافق کرده اند که در اسرع وقت این کسری را جبران کنند و امیدواریم در پایان شهریور منابع پیش بینی شده برای سال ۹۳ و ۹۴ را دریافت کنیم و ضمن جبران صد در صد هزینه های سال ۹۳ بتوانیم اعتبارات مورد نیاز برای سال جاری را نیز تامین نماییم.

وی در مورد مطالبات بیمه سلامت از سازمان های دیگر به خبرنگار مهر، گفت: مطالبات ما از سازمان های مختلف متفاوت است و یکی از اقدامات خوبی که در سال جاری انجام شد این بود که بنیاد شهید ۱۰۶ میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرد.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، یکی از اقداماتی که بیمه سلامت به شدت دنبال آن است پرداخت حق بیمه ای است که از صندوق کارکنان دولت باید پرداخت شود و اگر این منابع پرداخت نشود، با اختلالاتی مواجه خواهیم شد.

کبیر همچنین در خصوص جایگزین شدن کد ملی به جای دفترچه بیمه به خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر در ۴۰ تا ۵۰ بیمارستان در استانهای مختلف برای احراز هویت به جای دفترچه بیمه از کارت ملی استفاده می شود. یکی از اقدامات ما در سال جاری این است که پوشش کد ملی را در بسیاری از بیمارستانها افزایش دهیم که این موضوع به مدیریت منابع نیز کمک می کند و از سوی دیگر در تلاش هستیم که در سال جاری مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و همچنین استان های فارس و مازندران که طرح پزشک خانواده اجرایی می شود از کد ملی به جای دفترچه بیمه استفاده کنیم.

وی در مورد رایگان بودن ثبت نام بیمه همگانی برای اقشار مختلف، گفت: این سیاست به رویکرد دولت از اقشار آسیب پذیر باز می گردد اما من معتقد به این نیستم که رایگان بودن بیمه همگانی بدون چارچوب ادامه پیدا کند و دیدگاهم این است با توجه به دهک های مختلف کشور، این ثبت نام ها انجام شود و فعلا افراد یارانه بگیر رایگان بیمه می شوند و مابقی افراد را نیز سیاست های دولت مشخص می کند.

کبیر با اشاره به اینکه براساس مطالعات انجام شده ۶ تا ۱۰ میلیون و حتی ۱۲ میلیون فرد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور زندگی می کنند، گفت: مراجعه این افراد به واحدهای درمانی نشان می دهد که اکثریت آنها از گروه‌های آسیب‌پذیر، کم درآمد و نیازمند جامعه هستند. و در همین راستا پوشش بیمه همگانی از سوی دولت انجام شد .

وی در مورد یکپارچه سازی خدمات بیمه‌ای اظهار داشت: این بحث دو موضوع ساختاری و فرآیندی دارد و به دلیل نوع روابط بیمه‌ها مشکلات جدی داریم اما با برگزاری جلسات کارشناسی با بیمه‌های مختلف در سال گذشته ۸ گروه تخصصی تشکیل شد که در آنها در خصوص اقداماتی مانند عقد قرارداد، پایش و نظارت پوشش سرپایی و بستری به ادبیات مشترکی رسیدیم و در ابتدای اردیبهشت سال جاری این دستورالعمل از سوی وزیر رفاه ابلاغ شد.

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، باید توجه داشت که منابع در کشور ما کم نیست اما برای وحدت رویه نیازمند تعاملات ویژه هستیم.

وی در مورد تعامل با سازمان بهزیستی در خصوص دریافت آمار کودکان کار و بیمه آنها تاکید کرد: ۸۰ درصد مراجعان به سامانه امید برای پوشش بیمه ای کمتر از۴۰ سال سن داشتند و ۷۰ درصد از سرپرستان خانوار که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بودند و ۶۲ درصد از آنها درآمد زیر ۵۰۰ هزار تومان داشتند.

کبیر گفت: با توجه به این شرایط عمده ثبت‌نام شدگان از اقشار آسیب‌پذیرند و باید براساس دهک‌های درآمدی سهم حق بیمه افراد را مجدداً تعریف کنیم.

وی اظهار داشت: با معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تلاش می‌کنیم برای افرادی به نام کودکان کار تمهیدات لازم را داشته باشیم.