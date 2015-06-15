زمان یازدهمین نمایشگاه پوستر «اسماء الحسنی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یازدهمین نمایشگاه پوستر «اسماء الحسنی» ۴۰ اثر راه یافته اند که این آثار از بین ۶۶ اثر در مرحله نخست داوری انتخاب شده اند. داوری این دوره از نمایشگاه پوستر «اسماء الحسنی» را کورش پارسانژاد، محمد خزایی، محمدرضا دوست محمدی، بیژن صیفوری، سید حسن موسی زاده بر عهده داشته اند.

جوایز این مسابقه به شرح ذیل به نفرات برگزیده اهدا خواهد شد:

نفر اول: مبلغ پنجاه میلیون ریال و دیپلم افتخار

نفر دوم: مبلغ سی میلیون ریال و دیپلم افتخار

نفر سوم: مبلغ بیست میلیون ریال و دیپلم افتخار

اهدای ۵ تقدیرنامه و مبلغ پنجاه میلیون ریال به پنج طراح برگزیده نمایشگاه (هر هنرمند ده میلیون ریال) از سوی هیات داوران به منظور تشویق انتخاب می شوند.

مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز این نمایشگاه نیز پنج شنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۱۹:۴۵در تالار استاد جلیل شهناز مجموعه خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.