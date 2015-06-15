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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

اجرای طرح سرویس کلینیک تابستان خودرو

اجرای طرح سرویس کلینیک تابستان خودرو

با آغاز فصل تابستان و اهميت وجود سيستم تهويه مطبوع سالم خودرو، برخی از نمایندگی‌های رسمی خودرو اقدام به برگزاری طرح سرویس کلینیک رایگان خودرو کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خدمات پس از فروش اطلس‌خودرو، طرح سرويس كلينيك تابستان را در كليه عامليت‌هاي مجاز اين شرکت در سراسر کشور برگزار مي‌کند.

پوريا ميرآفتابي مدیر واحد خدمات پس از فروش اعلام کرد: طرح سرويس کلينيک تابستانه خودرو هاي کيا از تاريخ ۲۴ خرداد آغاز شده و تا ۴ تیر ماه در عامليت‌هاي مجاز سراسر كشور جهت كليه خودروهاي كيا (شركتي و غيرشركتي) برگزار مي شود.

وی با اشاره به بازديد رايگان این خودروها اعم از شرکتی و غیر شرکتی، تصریح کرد: همه موارد بازدید فنی از جمله تست با دستگاه عيب ياب، بازديد سيالات مصرفي، فيلتر هوا، فيلتر تهويه كابين، تسمه ها، شيلنگ ها و لوله هاي آب و روغن، تيغه برف پاكن، سيستم سرمايشي خودرو و سيستم ترمز به صورت رایگان خواهد بود. اجرت سرويس هاي دوره اي با ۱۰ درصد تخفیف همراه خواهد بود.

دارندگان این خودروها می توانند ليست عامليت هاي مجاز سرويس كلينيك تابستان ۹۴ و شماره تماس‌ها‌ی لازم را از سایت شرکت دریافت کنند.

کد مطلب 2779436

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