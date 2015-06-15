جریمه 70 هزار دلاری و یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، ثمر صنیعی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارتباط با رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا احکامی را در ارتباط با باشگاه پرسپولیس صادر کرد که بر اساس آن، جرائم 30 هزار و 40 هزار دلاری و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این احکام که در تاریخ 22 خرداد (12 ژوئن) به باشگاه ابلاغ شده است به دو بخش کلی تقسیم شده است.

در حکم اول براساس مواد 70 و 58 از قوانین تجهیزات و البسه AFC به موضوع تخلف باشگاه پرداخته شده است و براساس مواد 6 و 62 همین قوانین به جهت عدم رعایت موازین مقرر، باشگاه مبلغ 40 هزار دلار جریمه نقدی شده است.

صنیعی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده 76 از کدهای انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا به موضوع تماشاگران و اتفاقات روی داده روی سکوها در بازی با الهلال پرداخته شده و با اشاره به تخلف از ماده 67 این قوانین، باشگاه پرسپولیس به پرداخت جریمه 30 هزار دلاری محکوم شده است.

در همین ارتباط بر اساس مواد 76 و 24 کدهای انضباطی و همچنین بر اساس ماده 33 همین قوانین، پرسپولیس به یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به مدت دو سال محکوم شده است. به این معنی که این محرومیت در صورتی که این اتفاقات در دو سال آینده در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تکرار شود، اعمال خواهد شد.

وی در پایان افزود: بر اساس نامه ارسالی از سوی AFCجرایم نقدی باید ظرف 30 روز پس از ابلاغ رأی پرداخت شود و مراتب برای پیگیری‌های بعدی به امور حقوقی باشگاه ارجاع داده شده است.