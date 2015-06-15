سه مربی کردستانی توسط کانون مربیان فوتبال ایران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سالانه کانون مربیان با عنوان گردهمایی بزرگ تجلیل از مربیان برتر کشور با حضور مربیان فوتبال سراسر ایران در شهرستان اراک برگزار شد.

در این همایش از سید مختار حسینی، هادی مرادیانی و شرمین رحیمی سه مربی کردستانی که توسط کانون مربیان فوتبال یران انتخاب شده بودند، با اهدای تندیس ویژه و لوح تقدیر، تجلیل شد.

گردهمایی بزرگ تجلیل از مربیان برتر فوتبال کشور هر ساله برگزار می‌شود و از مربیان شاخص و برتر پایه و لیگ‌های کشوری در بخش آقایان و بانوان تجلیل می‌گردد.

در این گردهمایی شرمین رحمتی سرمربی تیم فوتبال شهرداری سنندج که به لیگ برتر فوتبال بانوان کشور صعود کرد عنوان مربی در بخش بانوان، هادی مرادیانی از شهرستان قروه به عنوان مربی رده سنی پایه، سید مختار حسینی مربی موفق تیم شهرداری کامیاران تندیس و لوح تقدیر خود را از دستان مجید جلالی مسئول کانون مربیان ایران دریافت کردند.

سید مختار حسینی مربی تیم شهرداری کامیاران این دومین بار است که از سوی کانون مربیان ایران مورد تجلیل و تقدیر قرار می‌گیرد.