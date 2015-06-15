سرمازدگی عامل اصلی کاهش تولید گندم در قروه است

به گزارش خبرنگار مهر خلیل فعله گری در جلسه کمیته خرید گندم که صبح امروز برگزار شد گفت: در سال گذشته سطح زیر کشت این محصول 12 هزار و 400 هکتار آبی و 68 هزار هکتار دیم اعلام شد که توسط خریداران به قیمت تضمینی یک هزار و 50 تومان از کشاورزان خریداری شد، این در حالی است که امسال با همان سطح زیر کشت اما با قیمت تضمینی یک هزار و 155 تومان خریداری می شود.

به گفته وی امسال بیش از 130 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی در شهرستان وجود دارد که دو باب سیلو با ظرفیت 90 هزار تن و 12 مرکز خرید مربوط به سازمان تعاون تا ظرفیت 25 هزار تن توان خرید و ذخیره سازی را خواهند داشت.

وی به وضعیت محصول گندم و خرید تضمینی آن در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در گندم آبی با سطح زیر کشت 12 هزار و 400 هکتار و همچنین گندم دیم با سطح زیر کشت 68 هزار هکتار در مرحله ی تولید 135 هزار تن گندم برداشت شد که با توجه به خرید 114 هزار تن باید گفت درصد تحقق مورد نظر به 100 درصد رسید اما امسال مسلماً باتوجه به شرایط موجود با همان سطح زیر کشت در سال گذشته پیش بینی می شود در مرحله ی تولید 80 تا 90 هزار تن برداشت و میزان خرید نیز از 70 تا 75 هزار تن باشد.

فعله گری در ادامه با بیان اینکه سرمای اردیبهشت ماه سال جاری خسارت های جدی را به مزارع شهرستان وارد کرد گفت: در محصول گندم آبی و دیم در سطح بیش از 80 هزار هکتار و در محصول جو آبی و دیم نیز در سطح بیش از دو هزار و 800 هکتار خسارتی بالای 70 درصد وارد شده است.

وی کاهش محصول گندم را در سال جاری نسبت به سال گذشته بین 30 تا 50 درصد عنوان کرد.

خلیل فعله گری همچنین اظهار داشت: مزارعی که بیمه می شوند از طریق صندوق محصولات کشاورزی خسارت وارده به آنان توسط کارشناسان و ارزیابان بانک مورد بررسی قرار گرفته و میزان خسارت وارده تعیین و پرداخت می شود.

در همین زمینه مدیر کل جهاد کشاورزی استان نیز خسارت وارده به برخی از مزارع گندم شهرستان را 100 اعلام کرد.