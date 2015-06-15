آغاز خرید گندم کردستان از ۹ تیرماه/مقابله با افراد دلال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته خرید تضمینی گندم در شهرستان قروه صبح امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد و طی آن راهکارهای لازم برای عملیاتی کردن این مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان نیز در این نشست با اعلام اینکه زمان آغاز خرید گندم از نهم تیرماه می باشد، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با افت ۴ درصد مفید هزار و ۱۵۵ تومان و با افت ۲ درصد غیر مفید تعیین شده است و چنانچه محصول گندمی سالم تر باشد تا مبلغ هزار و ۱۶۲ تومان نیز می رسد.

جمال صالحی با بیان اینکه پس از ۹ سال بانک عامل از سپه به کشاورزی تغییر یافت گفت: در زمینه سن زدگی گندم و آفات چنانچه تا دو درصد باشد قابل تأمین است.

وی با اشاره به چالش‌هاي پيش‌رو گفت: گندم‌هاي وارداتي يكي از معضلات ما است كه با قيمت‌ کمتر از كشور هم وارد مي‌شوند و براي ممانعت از آن و شناسايي واريته‌هاي مختلف، آموزش‌هاي لازم داده شده است.

صالحی گفت: در تحويل گندم بايد اولويت با نخستين مركز خريد باشد كه به دنبال اهليت راننده هم بايد بود، بايد به گونه‌اي عمل شود كه راننده، كشاورز را دور نزند. همچنین در خصوص بارنامه ها نیز قانون پرداخت سوخت اينگونه است كه بارنامه الزامي است و براساس بارنامه و ميزان پيمايش، سوخت آنها تأمين مي‌شود كه اين قانون هم از تیرماه اجرايي خواهد شد و براي هر حركت بارنامه نياز است.

به گفته صالحی خروج گندم از استان هم معضلی است كه نمي‌توان ممانعت كرد اما مي‌توان پيشگيري داشت، البته فعال كردن مراكز فرعي مي‌تواند راهكاري مناسب باشد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان با بیان اینکه باید تمامی تلاشمان بر این باشد که گندم را در استان نگه داشت، گفت: واقعيت اين است كه بايد با سرعت عمل، پرداخت به موقع و اغماض در محاسبات به نفع كشاورزان در حد ممكن گندم را در استان نگه داريم.

صالحی افزود: بايد شرايط و تسهيلاتي را فراهم شود تا در حداقل زمان کشاورزان بهره محصول خود را در شرايط مطلوب ببرند.

به گفته جمال صالحی، بانک کشاورزی نبايد گروكشي کرده و بدهی کشاورزان را از پول گندم کسر کند.

صالحی تأکید کرد: برای امنیت بهداشتی محصول، شبکه بهداشت بايد بر رعايت پارامترهاي بهداشتي لازم در شرايط نگهداري نظارت کافی داشته باشد.

وی عمده ترین چالش با بانک را در تأخیر پرداخت وجه به کشاورزان دانست و افزود: نظارت بر بانک ها در پرداخت به موقع وجه لازم و ضروری است.

صالحی با تأكيد بر اطلاع‌رساني تحويل گندم به نزديك‌ترين محل مراكز خريد، گفت: تجهيز و ايجاد امنيت در مراكز و بازديد هم از موارد ضروري است و اینکه در پیک خرید نرخ گندم از مزرعه تا مرکز خرید کنترل شود.

دست دلالان گندم باید کوتاه شود

فرماندار شهرستان قروه نیز با بیان اینکه هیچ چیز بالاتر از شریعت برای انسان نیست، گفت: در بحث خروج گندم از شهرستان به طور جد برخورد خواهیم کرد.

شعبان سپهر افزود: شناسایی دلالان جهت برخوردی قانون و جدی لازم و ضروری است چرا که این معضل باعث بی اعتمادی کشاورز به دولت می شود.

وی اظهار داشت: ظرفیت خالی سیلوها باید پر شده و تمامی مراکز تعاون روستایی به سمت استانداردسازی حرکت کنند.

سپهر با اشاره به اینکه کشاورزان افراد پیشگام عرصه توسعه کشور هستند، گفت: توجه به نیاز کشاورز و مشکلات آنان یکی از برنامه های در دست اجرا است که باید در این زمینه با دقت و توجه کافی حرکت کنیم.

وی گفت: برای تأمین غذای شهروندان، حفظ و ایجاد امنیت غذایی باید از بخش کشاورزی حمایت کرد چرا که باعث خودکفایی کشور می شود.

با این اوصاف و باتوجه به وضعیت موجود انتظار چندان مثبتی را نمی توان از گندم این طلای زرد در سطح شهرستان داشت.