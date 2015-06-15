امحاء ۱۰۰ تن مواد مخدر/ سن ۵۸ درصد مصرف کنندگان زیر ۳۴ سال است

​به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی پیش از ظهر دوشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه های این ستاد برای برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: مقام معظم رهبری در سال ۹۳ سه بار درخصوص معضلات قاچاق مواد مخدر و همچنین درمان معتادان صحبت کردند. این نشان از جدی بودن برخورد با پدیده اعتیاد دارد.

وی گفت: تلاش می کنیم در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر برنامه های جدی تر و تخصصی تری را در زمینه با مبارزه و برخورد با پدیده شوم اعتیاد به اجرا درآوریم.

حسینی با اشاره به اینکه همزمان با اجرای برنامه های روز جهانی مبارزه با مواد مخدر صد تن انواع مواد مخدر از قبیل مواد مخدر صنعتی و سنتی در ۲۳ استان کشور امحا می شوند افزود: موضوع اعتیاد و مبارزه با آن یک موضوع جدی است و یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی کشورمان محسوب می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: درصد ورود زندانیان و آمار زندان های کشور این هشدار را می دهد که ما باید در بحث پیشگیری، درمان و به کارگیری ظرفیت های علمی و عملی در خصوص مبارزه و پیشگیری، درمان و ابتلا وارد عمل شویم.

معاون اداری مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه در سال ۸۵ ستادهای مبارزه با مواد مخدر در قالب ۱۱ بند مطرح شد افزود: یکی از موضوعاتی که ما نسبت به آن غفلت داشتیم اجتماعی کردن این معضل بود و این در حالی است که امروزه مواد مخدر و اعتیاد یکی از مسائل مهمی است که به عنوان از بین برنده نسل جوان توسط کشورهای غربی برای بسیاری از کشورها به ارمغان برده شده است.

حسینی افزود: در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر چهار کمیته در سراسر کشور هم در دبیرخانه و هم در شورای هماهنگی استان های سراسر کشور برگزار می شود. یکی از این کمیته ها که توجه ویژه ای هم به آن داریم کمیته مشارکت های مردمی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان و خانواده های معتادان در سراسر کشور است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم در بحث اجتماعی کردن این معضل هم، هم فرمانداران هم استاداران و هم ائمه جماعات سراسر کشور حضور داشته باشند تا جایی که ائمه جماعات بخشی از خطبه های دو هفته منتهی به سالروز جهانی مبارزه به مواد مخدر را به بحث مواد مخدر بخصوص به بخش پیشگیری اختصاص خواهند داد.

وی از اعطای تسهیلات ویژه به معتادان بهبود یافته خبر داد و افزود: ۵۷ درصد کسانی که دچار اعتیاد شده اند دارای شغل تخصصی هستند که اگر بهبود پیدا کنند و مدت ۶ ماه از زمان بهبودیافتگی آنها بگذرد با تعهداتی که بین ما و صندوق مهر رضا منعقد شده است تسهیلات وام با سود ۴ درصد به آنها اعطا خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه شهرداری منطقه ۹ و تسهیلاتی که درخصوص کارآفرینی و کاریابی به معتادان بهبود یافته ارائه کرده است نمونه بارز بحث همیاری برشمرده می شود افزود: برگزاری گردهمایی بهبودیافتگان، برگزاری مسابقات ورزشی با حضور افراد شاغل همچنین برپایی نمایشگاه تولیدات بهبود یافتگان و خانواده های آنها از جمله دیگر برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر است.

وی در ادامه به ارائه آماری از معضلات اجتماعی نشأت گرفته از اعتیاد پرداخت و گفت: منشأ ۶۵ درصد از همسرآزاری ها و ۵۵ درصد طلاق ها، ۳۰ درصد کودک آزاری ها و ۲۵ درصد از جرایم عمد به ویژه قتل از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها ناشی می شود.

حسینی گفت: در همایش امسال که با شعار بیایید با هم زندگی مان را، جامعه مان را و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم برگزار خواهد شد همه سمن ها و سازمان های مردم نهاد در بخش های مختلف مبارزه با مواد مخدر حضور خواهند داشت. همچنین سه فیلم هفت دقیقه ای درباره عملکرد جمهوری اسلامی در طول سال ۹۳ در زمینه مواد مخدر تهیه شده است که به نمایش درخواهد آمد.

رئیس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر همچنین گفت: یک کمپین خبری در چند ماه آینده به مدت سه ماه به صورت آزمایشی برای به کار گیری از همه ابزارها در حوزه تبلیغات برای مبارزه با مواد مخدر راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح اشتغال زایی، توانمندسازی و صیانت اجتماعی از معتادان و بهبود یافتگان در راس امور و فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد افزود: در نیمه اول سال ۹۳، ۶۰۰ نفر توسط مردم در چرخه اشتغال قرار گرفته اند و ما امیدواریم امسال این تعداد به سه هزار نفر افزایش پیدا کند.

وی در ادامه با اعلام اینکه ۵۸ درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر کمتر از ۳۴ سال سن دارند افزود: با وجود اینکه به قانون مبارزه با مواد مخدر انتقاداتی وارد است باید سعی کنیم به ادبیات مشترکی برسیم از این رو از ۱۰ ماه قبل جلساتی تحت عنوان اتاق فکر حقوقی در ستاد مبارزه با مواد مخدر شکل گرفته و هماهنگی های لازم با مجلس در حال انجام است. اعتقاد داریم مجلس با همراهی ما آنچه را که صلاح است تدوین کرده و به قانون تبدیل می کند.

حسینی در پایان با ارائه آماری از سنین معتادان کشور گفت: یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۸ درصد در رنج سنی ۱۵ تا ۳۴ سال هستند.

وی افزود: رشد اعتیاد در زنان از ۵ درصد به ۱۰ درصد در حال افزایش است.