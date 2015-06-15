ارتقا فرهنگ شهری در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک پورپناهی پیش از ظهر دوشنبه در همایش پارک پاک – بدون دخانیات در باغ جیرال اردبیل افزود: باید مسائل فرهنگی در تربیت فرزندان به صورت آگاهانه مد نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه مراقبت از فرزندان در مقابل آسیب های اجتماعی براساس اصول علمی، فرهنگی و اجتماعی است، یادآور شد: آسیب های اجتماعی در خرده فرهنگ های نادرست و تعصب های بیهوده بیشتر نمود پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه امروزه در برخی خانواده ها تعصبات و خرده فرهنگ های نادرست باعث عدم توجه و محبت به فرزندان می شود، ادامه داد: همین عامل راه را برای ورود آسیب های اجتماعی باز می کند.

وی عنوان کرد: بسیاری از خانواده ها امروز به دلیل همین تعصبات نادرست از ابراز محبت در خانواده و حتی به همسر و فرزندان دریغ می کنند که همین امر موجب دور شدن اعضا خانواده و گرایش به آسیب های کمین شده اجتماعی است.

پورپناهی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در کمین فرزندان و نوجوان و جوانان است، بیان داشت: عملکرد خانواده ها در خصوص فرزندانشان در زندگی آنها تاثیرگذار بوده و زندگی آینده کودکان را می سازد است، بنابراین باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سرنوشت فرزندان در اختیار والدین است، متذکر شد: فرزندان ما بیش از گذشته به محبت و توجه نیاز دارند، باید برای تربیت درست کودکان زمان اختصاص دهیم و خواسته ها و تمایلات آنها را شناسایی و مرتفع کنیم تا با آسیب روبرو نشویم.

این مسئول درک بهتر زندگی از سوی والدین را در تامین زندگی مثبت فرزندان موثر عنوان کرد و افزود: حتی هم بازی شدن با فرزندان می تواند از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری کند.