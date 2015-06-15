به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که مدیرعامل باشگاه نفت تهران روز یکشنبه با انتشار جوابیهای به درخواست مسئولان باشگاه استقلال برای به خدمت گرفتن علیرضا منصوریان پاسخ منفی داد اما تصمیمگیرندگان استقلال در تلاش هستند تا در نشست ویژهای با همتایان نفتی خود تکلیف این مربی را مشخص کنند.
براین اساس قرار است بزودی جلسهای بین برخی اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال با مسئولان باشگاه نفت برگزار شود تا رایزنیهای نهایی برای مشخص شدن وضعیت علیرضا منصوریان صورت بگیرد.
علیرضا منصوریان در شرایطی اعلام کرده تمایل به سرمربیگری در استقلال دارد که قراردادش با نفت تهران سه ساله است و تنها در صورتی میتواند از این تیم جدا شود که رضایت مسئولان باشگاه را جلب کند.
این درحالی است که استقلالیها دراگان اسکوچیچ را هم در آب نمک خوابانده اند تا در صورتیکه با نفتیها برای انتقال منصوریان به توافق نرسیدند، سراغ سرمربی فصل گذشته فولاد خوزستان بروند و او را راضی به حضور در تهران کنند. البته یک مربی کروات دیگر هم مد نظر استقلالی هاست تا اگر منصوریان و اسکوچیچ نشد سراغ سرمربی پیشین تیم ملی کرواسی بروند!
