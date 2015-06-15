رییس مجلس با روسای‌ پارلمان و سنای ایرلند دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز ۲۵ خرداد پیش از ترک تهران به منظور سفر دو روزه به ایرلند گفت: این سفر پس از آنکه رئیس جمهور ایرلند به ایران آمد و مذاکرات همکاری در زمینه‌های قانونی و سرمایه‌گذاری و بخش‌های گوناگون مطرح شد انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: به دعوت از ایشان این سفر دو روزه برای تقویت ارتباط انجام می‌گیرد و زمان مناسبی است تا با رؤسای پارلمان و رئیس سنا ملاقاتی به منظور گسترش روابط داشته باشیم.

لاریجانی تاکید کرد: در این سفر افزایش روابط پارلمانی و توسعه اقتصادی بررسی می‌شود.

رئیس مجلس اظهار داشت: در سفر به ایرلند با وزرای مربوطه که مرتبط با موضوعات کشاورزی و صنعت هستند نیز جلساتی خواهیم داشت.

لاریجانی تاکید کرد: با توجه به علاقه مندی‌های مسئولان ایرلندی این سفر برای توسعه اقتصادی مفید خواهد بود.

رئیس مجلس در پایان تاکید کرد در حاشیه این سفر موضوعات دیگری برای پیشرفت دو کشور نیز مطرح خواهد شد که امیدوار است در انتهای سفر دو روزه به جمع بندی خوبی برسد.

براساس این گزارش علی لاریجانی به دعوت رئیس مجلس نمایندگان ایرلند به این کشور سفر می‌کند که تا ۲۷ خردادماه‌ ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس مجلس را برای سفر دو روزه به ایرلند بدرقه کردند.

در این سفر شهلا میرگلوبیات و جواد هروی رئیس گروه پارلمانی ایران- ایرلند نیز حضور دارند.