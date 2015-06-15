حمایت برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی در شیراز کافی نیست

زین العابدین عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند آماده شدن شیراز برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی، گفت: فعالیت هایی برای مهیا کردن سالن ورزشی شهید آیت الله دستغیب انجام گرفته که سرپرست محترم اداره تربیت بدنی شیراز از طریق استانداری در حال پیگیری این قضیه هستند.

وی با بیان اینکه با تایید شدن میزبانی شیراز برای این مسابقات، فورم قرار داد تنظیم و ارسال شده که باید به امضا رئیس فدراسیون آقای خادم و استاندار فارس برسد، اظهار داشت: با حضور آقای خادم در شهر شیراز توافق نامه ای بین فدراسیون و استانداری فارس به امضا خواهد رسید.

رئیس هیئت کشتی فارس آماده سازی مقدمات برگزاری مسابقات رو به پیشرفت است، گفت: پس از امضا توافق نامه، دستگاه هایی که می توانند نقش حمایت کننده ای برای برگزاری داشته باشند و زمینه ای که می توانند کمک کنند مشخص خواهد شد که امیدوار هستیم که همه ما را در این راه یاری کنند چرا که برگزاری چنین مسابقاتی مسئله ای نیست که فقط از عهده هیئت کشتی بر بیاید و به هم فکری مردم و مسئولان نیاز است.

عرب با تاکید بر اینکه برگزاری این مسابقات برای تاریخ ورزش استان مسئله بسیار مهم و اثر گذاری است، بیان کرد: ورزش کشتی ورزش اول ایران و زمینه ای است که ایران همواره در بازی های المپیک در آن موفق عمل کرده و حتما برگزاری چنین رویداد ورزشی بزرگی در شیراز و برای اولین بار، در ارتقا سطح کشتی استان اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: حمایت ها از این مسابقات در استان باید بیش از پیش باشد تا این کار انجام بگیرد ولی هوز حمایت ها به آن اندازه ای که باید پرشور نیستند.

رئیس هیئت کشتی فارس افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان شیراز باید التفات ویژه ای به این رویداد داشته باشند و حمایت های همه جانبه ای ارائه دهند چرا که برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی در شیراز مسئله ای است که به نفع استان است.

عرب اظهار داشت: این مسابقات فرصتی تا شیراز بتواند پتانسیل های اجرایی خود را در برگزاری مسابقات جهانی ورزشی نشان دهد و در بعد اجتماعی به عنوان یک پایتخت فرهنگی و معنوی، قابلیت های خود را معرفی کند.

وی ادامه داد: در بعد ورزشی نیز علاوه بر اصل حضور قهرمانانی از سراسر جهان در شیراز و برگزاری رقابت ها، ورزشکاران فارس مجالی می یابند تا خود را با سطوح جهانی مقایسه کرده، و در حالی که امکان پذیر باشد با حضور در تیم ملی کشور، در شهر خود در یک رقابت جهانی شرکت کنند.

رئیس هیئت کشتی فارس عنوان کرد: تلاش ها برای درج نام چندین کشتی کار فارسی در تیم ملی کشتی ایران برای این مسابقات انجام گرفته است.