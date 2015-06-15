کم توجهی مسئولان البرزی به قهرمانان ملی آزاردهنده است

مهدی خدابخشی در گفتگو با مهر اظهار کرد: پس از کسب مقام قهرمانی جهان در بازگشت به استان البرز توقع داشتیم استقبال خوبی از ما شود اما متاسفانه اینگونه نشد و این مساله به شدت ما را آزار داد.

وی افزود: این اتفاق در حالی برای ملی پوشان البرزی تکواندو افتاد که تیم ملی کشورمان برای دومین بار قهرمان جهان شد و البرزی ها در کسب این عنوان اثر گذاری زیادی داشتند.

خدابخشی با بیان اینکه توجه به این موضوع مهم می تواند انگیزه ورزشکاران را برای افتخارآفرینی های بعدی بیشتر کند گفت: منظورم از توجه، دادن هدیه و تقدیر مالی نیست بلکه نگاهی است که مسئولان یک شهر و استان به قهرمان خود می کنند.

قهرمان تکواندو جهان در سال 2015 در ادامه گفت: کمتر از دوسال به المپیک ریو مانده و من و دیگر ورزشکاران البرزی این توقع را داریم که بیش از پیش مورد توجه قرار بگیریم و دلگرم تر از گذشته به میدان رقابت و تمرین برویم.

خدابخشی به تلاش استان های دیگر برای حمایت از قهرمانان ملی شان اشاره کرد و گفت: هم تیمی های ما در تیم های ملی فراتر از آنچه ما تصور می کردیم مورد تشویق و تجلیل مسئولان زادگاه خود قرار گرفته اند و حال در کلانشهر کرج و استان بزرگ البرز ما با کمترین توجه روبرو هستیم و این موضوع به شدت من و دیگر ملی پوشان را می آزارد.

عضو تیم ملی تکواندو ایران در پایان گفت: ورزشکارانی مثل ما به واسطه حضور در اردوهای تیم ملی از شرایط عادی خارج می شوند و فرصت تحصیل و اشتغال را از دست می دهیم و در این شرایط توقع داریم مورد حمایت بیشتری قرار گیریم تا انگیزه مان برای کسب افتخار برای میهن عزیزمان دو چندان شود.