کاروان ایران در المپیاد دانشجویان جهان بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان امروز دوشنبه با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و مسئولان وزارت علوم در محل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

در جریان برگزاری این مراسم، رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات با اشاره به ترکیب کاروان اعزامی به این دوره از بازیها که در کره جنوبی برگزار می شود، گفت: ۸۳ ورزشکار در قالب ۸ رشته بعلاوه ۲۴ نفر عضو کادر فنی، ۱۲ نفر عضو کادر اجرایی و ۲ داور، ترکیب ۱۳۲ نفره کاروان ایران را در این رقابتها تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه اردوی آماده سازی ورزشکاران اعزامی به کره جنوبی با ۴۱۰ ورزشکار در رشته های مختلف آغاز شد، از این تعداد بیشترین ورزشکار مربوط به رشته فوتبال با ۱۸۰ ورزشکار بود و کمترین تعداد ورزشکار هم مربوط به رشته ژیمناستیک بود به طور میانگین برای هر رشته ۴ مرحله اردو گذاشتیم ضمن اینکه به طور میانگین ۲۵۰ روز اردو یعنی ۲۵ روز برای هر رشته داشتیم. از میان تعداد دانشجویان اعزامی به کره جنوبی ۶۲ نفر در بخش پسران و ۲۱ نفر هم در بخش دختران هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات با بیان اینکه در این وزارتخانه اداره کل تربیت بدنی، فدراسیون ورزش های دانشگاهی و پژوهشگاه به عنوان سه بازی اصلی ما را در امر ورزش چه در بعد قهرمانی و چه بعد همگانی همراهی می کنند، خاطرنشان کرد: از ویژگی های این دوره از بازیهای یونیورسیاد این است که دانشجویان بعد از هشت سال در رشته فوتبال و بعد از ۴ سال در رشته والیبال اعزام می شوند. همه باید دست به دست هم دهند تا باز هم جایگاه خوبی در این بازیها کسب کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: امسال سال صرفه جویی است و بر همین اساس برای اعزام کاروان به بازیهای یونیورسیاد کمترین هزینه ممکن را صرف کردیم.

به گزارش مهر، بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان ۱۲ تا ۲۴ تیرماه در کره جنوبی برگزار می شود.