به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ترکی رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نف در نشست خبری بازدید رسانه ای از این پردیس گفت: این پردیس از ۳ پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، حفاظت صنعتی و توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی و یک گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد تشکیل شده است که با اجرای طرح های پژوهشی و توسعه ای در مسیر کسب و بومی سازی دانش فنی موردنیاز صنعت نفت و نیز رفع معضلات صنعتی در حوزه انرژی، حفاظت صنعتی، محیط زیست و بیوتکنولوژی گام برمی دارد.

وی افزود: در پژوهشکده محیط زیست به پاکسازی خاک آلوده پرداخته ایم و توانستیم از این طریق به از بین بردن آلودگی های آبها و خاکهای تحت الارضی بپردازیم. همچنین در خصوص پاکسازی آب و خاک های آلوده زیرزمینی، پایلوت های مفصلی اجرایی شده است. اکنون در صنعت هم این موضوع را شروع کردیم و امیدواریم بتوانیم در آینده این کار را ادامه دهیم.

طراحی سامانه موبایلی جهت تصفیه آب و پساب

ترکی در رابطه با تصفیه آب و فاضلاب، گفت: در پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست، سامانه موبایلی جهت تصفیه آب و پساب را طراحی کرده ایم که در دو منطقه به صورت پایلوت اجرایی شده و امیدواریم که بتوانیم در آینده در مناطق وسیعی این کار را انجام دهیم.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست افزود: محققان در بخش محیط زیست و بیوتکنولوژی به توسعه و اجرای فناوری های زیستی جهت پاکسازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی در مناطق عملیاتی، فناوری های نوین زیستی تبدیل ترکیبات نفتی به فرآورده های دارای ارزش افزوده بالا و ارتقای برش های نفتی به روش آنزیمی، ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست و برآورد اثرات تجمعی پیامدهای زیست محیطی، طراحی، توسعه و احیای اکوسیستم های مجاور مناطق صنعتی و مسکونی و ... پرداخته اند.

وی تصریح کرد: محققان در بخش حفاظت صنعتی، به تهیه و تدوین نرم افزارهای مدیریت خوردگی پرداخته اند. همچنین آنالیز شکست تجهیزات فرآیندی و خطوط لوله، طراحی و اجرای سیستم های پایش خوردگی، تدوین نقشه خوردگی اتمسفری، انتخاب آلیاژ برای واحدهای صنعتی، مدیریت سیستم های پوششی، انجام خدمات آزمایشگاهی و پایلوتی استاندارد خوردگی نیز توسط این محققان مورد بررسی قرار گرفته است.

طراحی و ساخت حسگر آلاینده های ناشی از فعالیت صنایع بالادستی

ترکی با بیان اینکه دو طرح مهم در این پژوهشکده وجود دارد، گفت: «طراحی و ساخت حسگر آلاینده های ناشی از فعالیت صنایع بالادستی با استفاده از فناوری های جدید و «توسعه فناوری های نوین جهت کاهش و حذف آلاینده های زیست محیطی در صنعت نفت» از جمله دو طرح پژوهشکده به شمار می روند که تلاش های فراوانی برای اجرایی شدن آنها شده است.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست با بیان اینکه بنا داریم به دانش فنی ساخت حسگرهای تشخیص و سنجش آلاینده های زیست محیطی دست یابیم، گفت: از این طریق می توان احتمال فوران گل حفاری در میادین نفتی را تشخیص داد و راهکارهایی جهت کنترل صدمات ناشی از آن و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ارائه داد. متقاضی این طرح، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره است.

طراحی کاهش ترکیبات آلی فرار در هوا با استفاده از فناوری نانو- بیوتکنولوژی

وی با بیان اینکه اکنون در حال کسب دانش فنی، طراحی، ساخت و نصب پایلوت کاهش ترکیبات آلی فرار در هوا با استفاده از فناوری نانو- بیوتکنولوژی در منطقه هستیم، گفت: برای حذف آلاینده های زیست محیطی در صنعت نفت مابین شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت در این حوزه قراردادهایی بسته شده است.

ترکی اظهار داشت: یکی از اهداف ما در جهت توسعه فناوری «پایش آلودگی ترکیبات آلی فرار در واحدهای عملیاتی صنعتی کشور» است که با طراحی و اجرای فرآیند پاکسازی برای رفع آلودگی منابع خاک و آب زیرزمینی اقداماتی انجام داده ایم تا از این طریق به پاکسازی آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی بپردازیم.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست در خصوص آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای در پالایشگاههای گاز و خطوط انتقال شرکت ملی گاز ایران، گفت: بنا داریم تا از طریق توسعه، نصب و راه اندازی نرم افزار محاسبه و گزارش دهی آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای در شرکت ملی گاز ایران، منابع انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای را شناسایی کنیم.

وی افزود: همچنین قصد داریم تا با توسعه نرم افزار بومی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع جهت مستندسازی انتشار آلاینده ها در کل پالایشگاهها، گزارشی تهیه کنیم. این نرم افزار مقادیر انتشار گاز گلخانه ای در صنایع مختلف را گزارش می دهد و مدل توزیع آلودگی در اتمسفر را به صورت کامل نشان می دهد.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست در خصوص آنالیز شکست تجهیزات فرآیندی و خطوط لوله ای زیر دریا، گفت: تاکنون خطوط لوله ۱۸ اینچ زیر دریا، انتقال گازی از سکوی SPD۱ به SPD۲ نفت و گاز پارس جنوبی، خط لوله زیردریایی سلمان به سیری، خط لوله پنجم و ششم سراسری، تهیه دستورالعمل تعمیرات رآکتور ایزوماکس پالایشگاه بندرعباس و اصفهان، کنترل خوردگی در واحدهای آمین (پالایشگاه گاز سرخون قشم- مجتمع پارس جنوبی) را از طریق آنالیز شکست تجهیزات فرآیندی و خطوط لوله ای مورد بررسی قرار داده ایم.

توانایی طراحی و به روز کردن سیستم پایش خوردگی در ایران

ترکی با بیان اینکه سیستم پایش خوردگی روز به روز جدیدتر می شود، گفت: ما توانایی طراحی و به روز کردن سیستم پایش خوردگی را داریم، تاکنون پالایشگاه بندرعباس، پتروشیمی بیستون، خط لوله تنگ بیجار به ایلام و پالایشگاه گاز پارسیان را از طریق سیستم های پایش خوردگی به روز کرده ایم.

وی اظهار داشت: یک بحثی که در ایران وجود دارد تعیین هزینه خوردگی است که در هیچ جای ایران این هزینه تعیین نشده که پژوهشگاه موفق به این تعیین هزینه شده است. این موضوع برای اولین بار با حمایت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران انجام گرفته است.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست با بیان اینکه ما در خوردگی لوله دو هزینه داریم، گفت: چون نمی توانیم هزینه خوردگی لوله ها را تامین کنیم بهتر است از ابتدا از خوردگی لوله جلوگیری شود اما اکنون متاسفانه بعد از متحمل شدن هزینه به فکر پیشگیری از خوردگی لوله می افتیم.

ترکی با اشاره به توسعه نرم‌افزار EPAT گفت: این نرم‌افزار به منظور مدیریت و افزایش بهره‌وری انرژی توسعه داده شده است تا از طریق این نرم‌افزار بتوانبم سیستم‌ها و کمپرسورهای مختلف نفتی را مورد ارزیابی قرار دهیم. تاکنون ۱۴ نوع از ادوات انرژی ‌بر حوزه نفت و گاز از طریق این نرم‌افزارها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند ضمن آن که دلایل کاهش افت راندمان این دستگاه‌ها نیز ارائه شده است.

وی با تاکید بر این که این نرم‌افزار در میدان نفتی مارون ۳ و شرکت سرخون و قشم عملیاتی شده است، افزود: قرار است که این نرم‌افزار در شرکت پتروشیمی فجر به صورت شبکه‌ای کاربردی شود. علاوه بر آن این نرم‌افزار در نیروگاه‌های اصفهان و شهید رجایی قزوین مورد استفاده قرار گرفته است.

ترکی اظهار داشت: یکی از فعالیت های دیگر ما تدوین نقشه خوردگی اتمسفری جهت انتخاب بهینه پوششی است که تاکنون در پالایشگاه بندرعباس، سکوی فاز یک عسلویه، شرکت نفت و گاز اروندان به نتیجه رسیده است.

تهیه اطلس خوردگی برای پیشگیری از رنگ آمیزی سالانه

وی گفت: امیدواریم در کل منطقه آزاد پارس جنوبی بتوانیم اطلس خوردگی را تهیه کنیم تا از رنگ آمیزی سالانه لوله ها جلوگیری کنیم.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست در خصوص میکروCHPگفت: اکنون طرح پژوهشی دستیابی به دانش فنی، طراحی و توسعه میکروCHP بر پایه فناوری موتور گازسوز در دست اقدام است که این طرح برای اولین بار در کشور انجام می شود. میکروCHP با استفاده از موتور داخلی برای تولید همزمان برق، حرارت و سرما هستند.

وی با تاکید بر این که این سامانه در حال اجرایی شدن است، اظهار داشت: طراحی و ساخت موتورهای چگالشی از دیگر طرح‌ها در این زمینه است که به دلیل مشکلات مالی به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است

وی با بیان اینکه نفت هم مانند انسانها اثر انگشت دارد، گفت: هر میدانی نفتی با میدان نفتی دیگر فرق می کند که ما اکنون می توانیم با دقت بالایی به آنالیز نفت بپردازیم تا بتوانیم منشاء نفت و آلودگی آن را شناسایی کنیم.

ترکی در خصوص آنالیز بیومارکرها گفت: بیومارکرها برای منشاء یابی آلودگی ها کاربرد دارند که اهمیت این کار در زمینه زیست محیطی، مشخص کردن منبع نفتی است که باعث ایجاد آلودگی شده است. نتایج حاصل از استخراج، جداسازی برش های نفتی و تفسیر طیف های حاصله، در مطالعات ژئوشیمیایی کاربرد زیادی دارد. در راستای این پروژه در حال امضای قراردادی با شرکت نفت خزر هستیم و از طریق این طرح در تلاشیم نفت خام همه کشورهای حاشیه دریای خزر را از طریق بیومارکرها شناسایی کنیم.

وی اظهار داشت: نظر به اهمیت استفاده از منابع گاز طبیعی موجود در کشور و نیز ویژگی برخی میادین از نظر برخورداری از مقادیر بالای گوگرد عنصری، اندازه گیری آن جهت طراحی سامانه استخراج گاز بسیار ضروری است که این امکان در پژوهشگاه از طریق اندازه گیری میزان گوگرد عنصری در نمونه های گاز طبیعی انجام می گیرد.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست عنوان کرد: همچنین در این پژوهشگاه امکان نمونه برداری از منابع گازی کشور و انجام آنالیزهای نمونه های گازی صورت می گیرد که در این زمینه می توان گازهای همراه را آنالیز کرد تا با ارزیابی آن به خاموش سازی مشغل ها پرداخت.

ترکی در خصوص پتانسیل سنجی و ثبت مکانیزم های توسعه پاک (CDM) اظهار داشت: پژوهشکده محیط زیست و انرژی به صورت مشترک در این مکانیزم فعالیت می کند و برای اولین بار در دنیا این پروژه را در پالایشگاه سرخون و قشم اجرایی کرده که مراحل پایانی خود را می گذراند.

بررسی گازهای خروجی اگزوز خودرو و شناسایی منشاء آلودگی ها

رئیس پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست همچنین در خصوص آلودگی خودروها اظهار داشت: همچنین در پژوهشگاه به این موفقیت دست پیدا کردیم تا بتوانیم منشاء آلودگی ها را مشخص کنیم و به صورت تخصصی گازهای خروجی اگزوز را مورد بررسی قرار دهیم و نشان دهیم که این آلودگی مربوط به اگزوز خودرو، خام سوزی و ... است. قرارداد این طرح امضا شده ولی هنوز ابلاغ نشده است.در حال حاضر از سوی شرکت‌های سایپا و مرکز تحقیقات موتور مطالعاتی در زمینه گازهای آلاینده ناشی از سوخت خودروها در حال انجام است ولی در تحقیقات اخیر ما در این حوزه در تلاش هستیم تا میزان گازهای آلوده خروجی از خودروها را اندازه‌گیری کنیم.

وی با تاکید بر این که این تحقیقات به منظور شناسایی منشاء آلودگی‌های هوا انجام می‌شود، گفت: در این حد اقدام به اندازه‌گیری میزان گازهای آلاینده چون بنزن، تولوئن اتیل بنزن خواهد شد. از جمله این تحقیقات می‌توان به تهیه‌ شناسنامه منابع گاز اشاره کرد.