بانوی اندونزیایی در چشمه رودبارک کلاردشت غرق شد

فرهاد مصدری رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر افزود: این بانو بر اثر برخورد سرش با سنگ دچار شکستگی شدید جمجمه و فوت شده است

وی همچنین با اشاره به مهمترین تصادفات رخ داده در روزهای اخیر در محورهای استان گفت: تصادف در محور هراز و منطقه بایجان بین پراید و زانتیا پنج مصدوم و یک فوتی داشت و همه مصدومین با آمبولانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

مصدری یادآور شد: علاوه بر این برخورد خودرو ال ۹۰ و پراید در جاده هراز حدفاصل تونل وانا سبب مصدومیت دو مرد ویک زن مصدوم شد که هر سه توسط بالگرد اورژانس به آمل منتقل شدند .