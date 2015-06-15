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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

بانوی اندونزیایی در چشمه رودبارک کلاردشت غرق شد

بانوی اندونزیایی در چشمه رودبارک کلاردشت غرق شد

ساری - بانوی ۳۷ ساله اهل اندونزی بنام ویدارهایا جانیلو در آبهای خروشان چشمه رودبارک کلاردشت غرق شد.

فرهاد مصدری رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر افزود: این بانو بر اثر برخورد سرش با سنگ دچار شکستگی شدید جمجمه و فوت شده است

وی همچنین با اشاره به مهمترین تصادفات رخ داده در روزهای اخیر در محورهای استان گفت: تصادف در محور هراز و منطقه بایجان بین پراید و زانتیا پنج مصدوم و یک فوتی داشت و همه مصدومین با آمبولانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

مصدری یادآور شد: علاوه بر این برخورد خودرو ال ۹۰ و پراید در جاده هراز حدفاصل تونل وانا سبب مصدومیت دو مرد ویک زن مصدوم شد که هر سه توسط بالگرد اورژانس به آمل منتقل شدند .

کد مطلب 2779502

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