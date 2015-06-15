به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس با بیان اینکه یکی از مزیت‌های سرزمینی استان هرمزگان دریا است، عنوان کرد: متأسفانه ظرفیت‌های دریا در استراتژی‌های ما مغفول واقع شده در حالی که دریا دارای پتانسیل‌های فراوانی از جمله کارهای تحقیقاتی است.

وی ادامه داد: در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریا، ستاد توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده که آماده هرگونه همکاری با شرکت‌های خصوصی در این زمینه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) دارای امکانات بسیار خوبی است که سایر شرکت‌های خصوصی می‌توانند از بازار ایزوایکو استفاده کنند و ما نیز آمادگی داریم تا در این زمینه همکاری لازم را داشته باشیم.

ستاری در سفر به استان هرمزگان از بخش‌های مختلف مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس از جمله مراحل ساخت انواع کشتی‌ها، حوضچه تعمیرات کشتی و همچنین کاوشگر دریایی خلیج فارس در صنایع دریایی شهید درویشی بازدید کرد.