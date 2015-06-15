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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

ستاری مطرح کرد:

غفلت از ظرفیتهای دریا دراستراتژی‌ها/ تشکیل ستادتوسعه صنایع دریایی

غفلت از ظرفیتهای دریا دراستراتژی‌ها/ تشکیل ستادتوسعه صنایع دریایی

بندرعباس - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: متأسفانه ظرفیت‌های دریا در استراتژی‌های ما مغفول واقع شده در حالی که دریا دارای پتانسیل‌های فراوانی از جمله کارهای تحقیقاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس با بیان اینکه یکی از مزیت‌های سرزمینی استان هرمزگان دریا است، عنوان کرد: متأسفانه ظرفیت‌های دریا در استراتژی‌های ما مغفول واقع شده در حالی که دریا دارای پتانسیل‌های فراوانی از جمله کارهای تحقیقاتی است.

وی ادامه داد: در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریا، ستاد توسعه صنایع دریایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده که آماده هرگونه همکاری با شرکت‌های خصوصی در این زمینه است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) دارای امکانات بسیار خوبی است که سایر شرکت‌های خصوصی می‌توانند از بازار ایزوایکو استفاده کنند و ما نیز آمادگی داریم تا در این زمینه همکاری لازم را داشته باشیم.

ستاری در سفر به استان هرمزگان از بخش‌های مختلف مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس از جمله مراحل ساخت انواع کشتی‌ها، حوضچه تعمیرات کشتی و همچنین کاوشگر دریایی خلیج فارس در صنایع دریایی شهید درویشی بازدید کرد.

کد مطلب 2779508

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