جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم سینمایی «خمسه خمسه» که بهروز افخمی آن را کارگردانی خواهد کرد به خبرنگار مهر گفت: داستان فیلم «خمسه خمسه» حوادث سال ۱۳۶۰ و هشت هفته اول جنگ عراق علیه ایران را مطرح می کند که در نهایت به شکست محاصره اهواز می انجامد. در این عملیات واحد توپخانه عراق که به «خمسه خمسه» معروف بود توسط رزمندگان ایرانی شناسایی و در نهایت منهدم شد.

وی ادامه داد: برای صحنه های این عملیات نیاز به تجهیزات نظامی گسترده ای داریم به عنوان مثال بالگردهای واحد توپخانه عراق و برخی از وسایل جنگی را که در عملیات مورد نظر موجود بود باید در این فیلم در اختیار داشته باشیم و به همین دلیل در حال حاضر مشغول تهیه و تجهیز وسایل نظامی ساخت این فیلم سینمایی هستیم.

ساداتیان با اشاره به اینکه فیلمنامه «خمسه خمسه» چندوجهی است، بیان کرد: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یک درام غم‌انگیز و عمیق است که از زوایای مختلف می‌توان به آن پرداخت. به عنوان مثال شهادت ۱۵۷ غواص آنقدر بزرگ است که در حاشیه هیچ فیلم و فیلمنامه ای نمی گنجد و باید داستان و روایتی مستقل برای آن تعریف کرد. این اتفاق بار دیگر به ما نشان داد که تا چه حد موضوعاتی در دفاع مقدس داریم که هنوز به آنها نپرداخته‌ایم.

این تهیه کننده درباره آغاز پیش تولید فیلم «خمسه خمسه» گفت: شرایط تجهیز وسایل نظامی باید به شکل کامل فراهم شود و پس از آن پیش تولید را شروع خواهیم کرد و اوایل شهریور فیلم را کلید خواهیم زد.

وی در پاسخ به اینکه با چه بازیگرانی صحبت کرده‌اید؟ عنوان کرد: رزمندگانی که در آن زمان در جبهه های جنگ حضور داشتند بین ۱۵ تا ۲۰ سال سن داشتند بنابراین بازیگران چهره برای بازی در «خمسه خمسه» مناسب نیستند و از بازیگرانی که مشهور نیستند برای بازی در این فیلم دعوت خواهیم کرد.

ساداتیان در پایان درباره اینکه آیا برای تحقیق از اطلاعات رزمنده هایی که در آن ایام حضور داشتند نیز بهره برده اید؟ گفت: از آن عملیات که منجر به منهدم شدن پایگاه نظامی عراق شد، دو رزمنده که در قید حیات هستند، پیدا کردیم که یکی از آنها در اصفهان زندگی می کرد و حال مساعدی نداشت و دیگری هم بازنشسته ارتش است و این دو کمک های شایسته ای در ارائه اطلاعات به ما کردند.