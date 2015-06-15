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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳

حضور گودرزی و هاشمی در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به یونیورسیاد

حضور گودرزی و هاشمی در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به یونیورسیاد

وزیر ورزش و جوانان همراه با رئیس کمیته ملی المپیک در محل برگزاری مراسم بدرقه کاروان اعزامی به یونیورسیاد دانشجویان جهان حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بیست و هشتمین دوره مسابقات یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان، امروز دوشنبه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

این مراسم با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و همچنین شاهرخ شهنازی دبیر کل این کمیته برگزار شد.

روسای فدراسیون هایی مانند ژیمناستیک، قایقرانی و تیروکمان نیز از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند.

یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان ۱۲ تا ۲۴ تیرماه در گوانگژو برگزار می شود. ایران با کاروانی متشکل از ۸۳ ورزشکار در ۸ رشته، ۲۶ نفر عضو کادر فنی، ۱۲ نفر عضو کادر اجرایی و ۲ داور در این رقابتها شرکت می کند.

کد مطلب 2779515
زینب حاجی حسینی

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