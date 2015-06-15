حمایت مالی و معنوی از تیم های دانشجویی به اندازه تیم های ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در جریان مراسم بدرقه کاروان اعزامی به یونیورسیاد دانشجویان جهان با تاکید بر اهمیت و جایگاه این مسابقات، اظهار داشت: سطح دانشجویان در اکثر رشته ها در سطح قهرمانان جهان است. من به عنوان های مختلف در کنار تیم های مختلف دانشجویی بوده ام و دیده ام که آنها در چه سطح بالایی قرار دارند، باید توجه کرد و اینکه به این سطح بالا بها داد.

وی با تاکید بر اینکه حضور تیم های دانشجویی در میادین مختلف ورزشی باید فنی باشد، تاکید کرد: این حضور باید در بعد فرهنگی هم توجهات خود را داشته باشد. تیم های دانشجویی از دو بعد ورزشی و دانشگاهی حائز اهمیت هستند، بنابراین حضور این تیم ها در میادین ورزشی با دیگر ورزشکاران متفاوت است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: دانشجو عصاره یک جامعه است و باید نوع رفتارش به لحاظ سطح فرهنگی و فنی با سایر بخش ها متفاوت باشد. البته صحبت من در این زمینه بدین معنا نیست که ورزشکاران در سایر عرصه ها اگر خطایی کنند، ایراد ندارد.

گودرزی در بخشی از صحبت های خود خاطرنشان کرد: موضوعی که باعث رنج مسئولان و مربیان تیم های دانشجویی می شود، عدم حضور منضبط ورزشکاران در عرصه های مختلف به خصوص اختتامیه و افتتاحیه است. در حالی که حضور منضبط ورزشکاران دانشجو یعنی حضور اخلاقی، فرهنگی و فنی آنها، در این زمینه به ورزشکاران ترکیه اشاره می کنم که بسیار منضبط هستند و در همه میادین هم تیمی های خود در سایر رشته ها را تشویق می کنند، در این زمینه ورزشکاران ما در سطح پایین تری هستند و باید به این موضوع توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید از تیم های ملی دانشجویی در رشته های مختلف به اندازه تیم های ملی سایر رشته ها حمایت مالی و معنوی انجام شود، گفت: در این زمینه دستور قاطع داده شده تا همه فدراسیون ها حمایت لازم را از ورزشکاران خود داشته باشند. به نظرم این حمایت هم انجام شده است، اگر هم انجام نشده، یا دوستان به ما اطلاع نداده اند یا اینکه موضوع مغفول مانده است.

وزیر ورزش و جوانان در پایان برای کاروان اعزامی به یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان آرزوی موفقیت کرد.