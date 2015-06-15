به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پانزدهمین جشن حافظ صبح روز دوشنبه ۲۵ خردادماه با حضور علی معلم در دفتر این سینماگر برگزار شد. معلم با اشاره به اینکه جشن حافظ تنها جشن سینمایی و تلویزیونی است که توسط بخش خصوصی برگزار می شود، گفت: همیشه تلاش کردیم تا حجم گسترده‌ای از آثار سینمایی و تلویزیونی در این جشن حضور داشته و مورد داوری قرار گیرند. در این دوره از جشنواره نیز آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی که از فروردین‌ماه تا ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ به نمایش درآمده‌اند، مورد داوری قرار گرفتند. البته در این دوره از جشن حافظ، گروه سینمایی هنر و تجربه نیز مورد داوری آثار قرار گرفته و نزدیک به ۲۰ اثر در داوری حضور داشتند.

وی با اشاره به بخش تلویزیون جشن حافظ توضیح داد: یکی از مهمترین مباحث رسانه تلویزیون بحث چهره است که توجه به این مساله طی سال های گذشته به دلیل کم توجهی رسانه تلویزیون منسوخ شده بود اما با توجه به اینکه طی یکسال گذشته تلویزیون برنامه‌های قابل توجه مجری محور را تولید کرده بود، تصمیم گرفت تا از میان برنامه پرمخاطب، چهار برنامه تلویزیونی را که مجری نقش مهمی در آن داشت، انتخاب کنیم که از آن جمله می توان به «برنامه ۹۰»، «خندوانه» و «ماه عسل» اشاره کرد.

دبیر پانزدهمین جشن حافظ تاکید کرد: تلویزیون گاهی تاثیرگذاری خود را در حوزه چهره سازی از دست می دهد و چهره ای که دو سال میان مردم محبوب و معتبر شده را ناگهان حذف می کند در حالی که این رسانه می تواند از چنین چهره هایی نهایت استفاده را در جذب مخاطب داشته باشد.

معلم با اشاره به بخش انتخاب ترانه‌های فیلم بیان کرد: در حوزه ترانه، ۵ کاندیدا شامل شهرام ناظری، همایون شجریان، علی لهراسبی و رضا یزدانی در نظر گرفته شده است. نباید فراموش کرد که یکی از حلقه های ارتباطی یک سریال یا یک فیلم سینمایی با مخاطب موسیقی تیتراژ آن است و فکر می کنم این جایزه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به نوع انتخاب متفاوت در این جشن نسبت به دیگر جشنواره های سینمایی تاکید کرد: در جشن حافظ شاهد داوری فیلم‌هایی هستیم که حتی یکبار هم در یکی از جشنواره های سینمایی حضور نداشته‌اند. به علاوه این فیلم ها در کنار فیلم هایی که قبلا توسط جشنواره های دیگر داوری شده اند مورد داوری قرار می گیرند.

دبیر پانزدهمین جشن حافظ با اشاره به اینکه گاهی فیلم های مردم پسندانه در بسیاری از جشنواره ها دیده نمی شوند، بیان کرد: ما در این جا مسائلی از جمله اینکه بازیگری نوبت دریافت جایزه اش تمام شده است و یا یک بازیگر به دلیل آنکه در یک فیلم مردم پسندانه جایزه گرفته، نمی تواند در جشنواره های دیگر مورد ارزیابی و یا استقبال قرار بگیرد، بررسی نمی کنیم. بلکه ما به فیلم و نقش خوب که یک بازیگر در آن ایفا کرده است جایزه می دهیم، حتی شده است یک بازیگر سه دوره پشت سر هم از جشن حافظ جایزه بگیرد.

معلم با اشاره به اینکه سال گذشته در حوزه تلویزیون و شبکه نمایش خانگی تولیدات قابل توجهی ارائه نشده است، گفت: با توجه به کارنامه رئیس تلویزیون در سال گذشته ما مجبور شدیم تا سریال و فیلم‌های کمی را در این دوره مورد داوری قرار دهیم و این نشان می دهد که تلویزیون باید به بحث سریال‌سازی و بالا بردن کیفیت آن توجه ویژه ای نشان دهد.

سردبیر مجله دنیای تصویر تاکید کرد: مانند سال گذشته اجرای اصلی این جشن بر عهده خودم هست و بهروز بختیاری اجرای اولیه جشن را برعهده دارد. همچنین آزیتا معماریان، دبیر اجرایی جشن حافظ است. در طول برگزاری این جشن سه قطعه موسیقی توسط رضا یزدانی اجرا می شود و قرار است ترانه سینما که اشاره ای به فیلم های تاریخ سینمای ایران است، در این جشن رونمایی شود. علاوه بر آن، چند نمایش کمدی با موضوع سینما خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پانزدهمین جشن حافظ سه شنبه ۲۶ خردادماه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن وزارت کشور برگزار می شود، توضیح داد: در این جشن، ۲۵ جایزه به برگزیدگان اهدا می شود و با توجه به اینکه بهترین های سینما و تلویزیون در جشن حافظ انتخاب می شوند فکر می کنم این جشن شباهتی به مراسم گلدن گلوب دارد. همچنین DVD مراسم این جشن در آینده‌ای نزدیک در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

معلم با بیان اینکه سالن های بزرگ و مناسبی برای برگزاری جشن های بزرگ در کشور وجود ندارند، تاکید کرد: در حال حاضر مناسب‌ترین سالن برای برگزاری جشن حافظ سالن وزارت کشور است. این در حالی است که این جشن می تواند تا بیش از ۶ هزار مخاطب را به محل برگزاری جشن بکشاند. امیدوارم بخش خصوصی در زمینه سالن سازی ورود پیدا کرده و طی سال های آینده شاهد ساخت سالن‌های مناسب برای برگزاری این جشن ها باشیم.

دبیر پانزدهمین جشن حافظ با اشاره به اینکه این جشن، جشن خانواده سینما است، یادآور شد: سال گذشته ۸۰۰ هنرمند سینما و تلویزیون در جشن حضور داشتند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جشن شعر و موسیقی حافظ چه زمانی برگزار می شود، توضیح داد: قرار بود این جشن سال گذشته برگزار شود و ما موافقت مدیران هنری در این زمینه را گرفته بودیم اما متاسفانه برگزاری چنین جشنی نیازمند پول و زمان مناسب است که ما نتوانسته ایم هر دوی اینها را بدست آوریم. قرار بود در این بخش ۱۱ جایزه اهدا شود که متاسفانه این جشن برگزار نشد، اما تلاش می کنیم که شهریورماه امسال در حافظیه شیراز جشنی را برگزار کنیم که بتواند بابی برای شروع برگزاری جشن شعر و موسیقی حافظ باشد.

این سینماگر در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این روزها جشن ها و جشنواره های سینمایی جوایز یکسانی را به عده معدودی از سینماگران می دهند و جشن حافظ قرار است چقدر متفاوت نسبت به این جشنواره ها برگزار شود، تصریح کرد: تاریخچه جشن حافظ نشان می دهد همیشه جوایز متفاوتی را نسبت به جشنواره‌های سینمایی در کشور اهدا کرده، حتی بسیاری از بزرگان سینمای ایران اولین جوایز خود را در این جشن گرفته اند. ما بهترین ها را انتخاب می کنیم. به عنوان مثال، یک کارگردان مطرح سینما که در سال گذشته فیلم داشته است، اگر اثرش، اثر باکیفیتی نباشد حتی کاندیدای دریافت جایزه هم نمی شود. ما همیشه سعی کرده ایم نقش‌های مغفول مانده سینما را شناسایی و به آن‌ها جایزه دهیم و امسال نیز شاهد اهدای چنین جوایزی هستیم.

معلم اضافه کرد: سعی کرده ایم که در جشن حافظ بیش از هر چیز، سینمای مستقل و بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهیم به همین دلیل در بخش جوایز می بینیم که از فیلم «رد کارپت» که از نظر من یک فیلم چریکی است تا فیلم «ایران برگر» مورد داوری قرار گرفته است و این نشان می دهد که فیلمسازان جوان در کنار فیلمسازان قدیمی و صاحب سبک سینمای ایران قرار گرفته اند و آثار آنها داوری می شود.

وی با اشاره به جایزه مردمی جشن حافظ بیان کرد: در نظر داریم اگر شرایط مناسب باشد، سال آینده بخش جایزه مردمی هم داشته باشیم اما آرای مردمی باید بالای ۲ میلیون نفر باشد تا جایزه درست اهدا شود. متاسفانه جشنواره فیلم فجر در بخش جایزه مردمی تقلب می کند و به نظر واقعی تماشاگر اهمیت نمی دهد.

دبیر پانزدهمین جشن حافظ در پایان صحبت های خود افزود: یکی از مشکلات ما در برگزاری جشن ها دریافت مجوز از نهادهای مختلف است این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مجوزی که ارائه می کند شامل مجوزهایی مانند مجوز شهرداری، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مربوطه باشد.

آزیتا معماریان در پایان این نشست با اشاره به جذب اسپانسر برای جشن حافظ گفت: متاسفانه جذب اسپانسر در سال‌های اخیر بسیار سخت شده است و وجود دلال های مختلف در این زمینه باعث شده تا بخش خصوصی سرمایه کمتری را به سمت سینما راهنمایی کند. البته گاهی بخش خصوصی سرمایه گذاری در یک جشن هنری را با سرمایه گذاری در موارد دیگر اقتصادی اشتباه گرفته و به استقلال جشن لطمه می زند.