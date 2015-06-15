وضعیت مرگ های ناشی از ۴ بیماری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری گفت: در کشور ما سالانه ۸۴ هزار نفر در سن ۳۰ تا ۷۰ سالگی به علت ۴ بیماری قلبی و عروقی، سرطان، دیابت، آسم و بیماری های مزمن تنفسی فوت می کنند.

وی افزود: علت بروز این بیماری ها کم تحرکی، رژیم غذایی ناسالم و مصرف سیگار است و جامعه در حالی با مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر مواجه است که ریشه این بیماری ها قابل پیشگیری است.

سیاری درباره برنامه های وزارت بهداشت گفت: ما در شهرها در صدد آن هستیم که بتوانیم عوامل این ۴ بیماری را کنترل کنیم و بنا داریم تا ۱۰ سال آینده جلوی ۲۵ درصد مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر را بگیریم .

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه برای انجام این کار بزرگ مشکل اعتبار نداریم، با بیان اینکه مصرف زیاد نمک، روغن جامد و سیگار بهداشت و سلامت جامعه را تهدید می کند، گفت: استاندارد مصرف نمک در دنیا ۵ گرم در روز اما در کشور ما ۱۰ تا ۱۲ گرم است که از این میزان ۵ گرم فقط در نان وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به خطرات مصرف روغن جامد و افزیش سکته های قلبی گفت: مصرف سیگار هم از تهدیداتی است که باید برای رفع آن اهتمام جدی داشته باشیم.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: در کشور ما ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای مصرف سیگار ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنند و از سوی دیگر برای درمان آنها ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه می شود.

وی گفت: خطر ابتلای افراد سیگاری به سرطان ریه ۲۳ برابر است و این ها هشدارهایی که صدای آن شنیده می شود.

سیاری افزود: با این حال وزارت بهداشت همه تلاش خود را برای ارتقای شاخص سلامت می کند و اجرای طرح تحول سلامت یکی از این قدم هاست.

وی گفت: وزارت بهداشت قصد دارد برای هر ۳ تا ۴ هزار نفر از جمعیت شهرنشین یک کارشناس مسئول مراقب سلامت تعیین کند و برای مردم پرونده سلامت تشکیل دهد.

سیاری همچنین با بیان اینکه وزارت بهداشت به تامین سلامت مردم در روستاها و حاشیه شهرها نیز حساسیت خاص دارد گفت: اکنون ما در روستاها پوشش کاملی داریم و مشکل کمبود پزشک، ماما، خودرو و تجهیز مراکز بهداشتی انجام شد.

وی افزود: برای روستاها حدود ۱۸۰۰ پزشک و ۴۰۰ ماما جذب کردیم، ۲ هزار و ۴۰۰ خودرو خریداری و ۱۰۰۰ خانه بهداشت افتتاح شد