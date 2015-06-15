فراخوان بیست و هشتمین جشنواره استانی تئاتر گیلان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، این جشنواره از ۱۸ تا ۲۰ شهریور ماه جاری و به منظور رشد، گسترش و ساماندهی هنر تئاتر گیلان به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار می شود.

متقاضیان برای حضور در این جشنواره می بایست ضمن مطالعه مقررات جشنواره که متن کامل آن در سایت اداره کل ارشاد اسلامی گیلان منتشر شده، فرم فراخوان را تکمیل و طبق دستورات مندرج در این فراخوان، CD اجرای عمومی اثر خود را به دفتر دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده تا پس از طی مراحل ارزیابی و انتخاب برای شرکت در جشنواره دعوت شوند.

بنا بر این گزارش، مهلت ارسال مدارک به دبیرخانه جشنواره تا ۲۵ مرداد ۹۴ بوده و آثار از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور بازبینی می شوند. زمان اعلام نتایج نهایی حضور در جشنواره، پنجم شهریور ماه اعلام شده است.