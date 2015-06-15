کارگروه «کتابدار، مشاور کتابخوان» در اهواز راه اندازی شد

عباس حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارگروه در راستای مطالبه دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مبنی بر لزوم مطالعه برای کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی و پویاسازی کتابخانه ها توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز تشکیل شده است.

حسین زاده افزود: اولین نشست این کارگروه در تاریخ 11 خرداد ماه جاری با حضور رئیس اداره و کارشناسان و چند نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی اهواز و تعدادی از کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان در محل اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز تشکیل شد.

وی همچنین یادآور شد: هدف از راه اندازی این کارگروه، تقویت کتابخوانی کتابداران و هدایت آنها به مطالعات تخصصی و هدفمند است. به این صورت که مطالعات کتابداران از مطالعه شخصی فراتر رفته و در راستای فعالیتهای حرفه آنها تقویت شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز یادآور شد: مراجعان کتابخانه های عمومی شامل کلیه اقشار جامعه از تمام صنوف اعم از دانش آموز، دانشجو، کارمند، کارگر، کاسب، خانه دار، پزشک، استاد دانشگاه و هر فردی از هر طبقه اجتماع و با هر منصب شغلی و اجتماعی و بدون محدودیت سنی است که از آن با عنوان «مردم» یاد می شود. تامین منابع مورد نیاز تمام این گروه ها از وظایف کتابخانه های عمومی است و کتابداران به عنوان واسط بین منابع و مردم لازم است که با منابع آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند به افراد مشاوره داده و در انتخاب کتاب مناسب به آنها کمک کنند.

حسین زاده گفت: بی شک کتابداران مطابق با علائق و سلیقه شخصی خود مطالعاتی در زمینه های موضوعی متفاوت دارند که در این جلسات کتاب های خوانده شده توسط آنها با سایر اعضای کارگروه به اشتراک گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: این نشست ها تغییر مسیر مطالعات شخصی کتابداران به مطالعه حرفه ای و کارآمد در راستای وظایف شغلیشان را به دنبال خواهد داشت، به گونه ای که هم خود به نحو مناسبی با نویسندگان و آثار داخلی و خارجی در زمینه های مختلف موضوعی اعم از فلسفه، روان شناسی، دین و مذهب، علوم اجتماعی، علوم محض و علوم فنی و عملی، هنر، ادبیات و تاریخ آشنا شده و هم بتوانند منابع مناسب را به اعضا و مراجعان معرفی کنند. نتیجه تشکیل و تداوم این جلسات بهبود و افزایش کتاب خوانی در بین کتابداران و هم در بین مراجعان کتابخانه ها و چه بسا دوستان و خانواده هایشان خواهد بود.

حسین زاده با بیان اینکه روال اجرایی کار این کارگروه اختصاص هر جلسه به یک نویسنده و معرفی و نقد و بررسی مجموعه آثار وی دارد، یادآورد شد: در هر جلسه یک نویسنده تعیین شده و تا فاصله جلسه بعد، اعضای کارگروه یک یا چند کتاب از نویسنده مشخص را مطالعه می کنند و در جلسه با سایر اعضای گروه به اشتراک گذاشته و روش کار نویسنده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. معرفی و انتخاب نویسنده ها و کتاب ها بر اساس نیاز مخاطبان خواهد بود.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه پرکاربردترین منابع در کتابخانه های عمومی در موضوع ادبیات هستند که بیشتر مخاطبان به این رده موضوعی گرایش دارند، توضیح داد: کتاب های خوانده شده توسط کتابداران در این موضوع مورد بحث قرار گرفته و یا یک کتاب پرطرفدار در این موضوع به نقد گذاشته می شود. پس از آن نویسنده کتاب به عنوان موضوع جلسه بعد انتخاب شده و آثار وی توسط کتابداران مورد مطالعه قرار می­گیرد.