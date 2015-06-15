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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان خبر داد:

بهره مندی ۲۶۲ خانواده ایتام استان سمنان از طرح طاها کمیته امداد

بهره مندی ۲۶۲ خانواده ایتام استان سمنان از طرح طاها کمیته امداد

سمنان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از اجرای طرح طاها برای ۲۶۲ خانواده ایتام تحت پوشش این نهاد طی اردیبهشت ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، نجفعلی انتظاری ضمن اشاره به بهره مندی ۲۶۲ خانواده ایتام این نهاد از طرح طاها گفت: این طرح با هدف مدیریت برنامه ریزی و تامین آتیه ایتام تحت حمایت اجرا می شود.

وی ادامه داد: در اجرای طرح طاها مبلغی از کمک های حامیان به ایتام تحت حمایت، به حساب آتیه آنان واریز می شود و این افراد پس از رسیدن به سن قانونی، می توانند از سرمایه ذخیره شده برای امور ازدواج، تحصیل و اشتغال خود استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: با احتساب جذب ۱۲۰ نفر از خانواده های ایتام به این طرح، مجموع افراد تحت پوشش به ۲۶۲ نفر رسید.

انتظاری اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سالجاری بالغ بر ۵۸ میلیون ریال از کمک های حامیان به حساب طرح طاهای ۲۶۲ نفر از ایتام تحت حمایت واریز شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گرمسار نیز از توزیع ۱۰ تن جو بین مجریان طرح خودکفایی دامپروری در گرمسار خبر داد و گفت: واحد اشتغال و خودکفایی این نهاد از محل زکات جمع آوری شده از مزارع کشاورزان، مقدار ۱۰ تن جو به مددجویان مجری طرح های اشتغال و خودکفایی شامل دامداری و گاوداری تحویل داد.

حسینعلی کمالی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲۴۳ طرح دامداری در واحد اشتغال و خودکفایی تحت نظارت مدیریت کمیته امداد گرمسار قرار دارد.

کد مطلب 2779562

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