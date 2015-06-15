پایان مصاحبه دکتری آخر مردادماه/ برگزاری مصاحبه مجدد برای غایبان

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با مهر، در خصوص مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد گفت: از مجموع ۲۱۵ رشته و گرایش تخصصی مصاحبه های ۴۳ آزمون دکتری آغاز شده و داوطلبین با مراجعه به سایت azmoon.net می توانند از روز و ساعت مصاحبه ها اطلاع پیدا کنند.

وی افزود: داوطلبین دیگر رشته ها که منتظر اعلام زمان و تاریخ مصاحبه از سوی گروه های تخصصی هستند، می توانند از طریق همین سامانه اطلاعات لازم را کسب کنند و تعیین وقت مصاحبه نیازمند برنامه ریزی گروه ها و اساتید برای مصاحبه است. تا پایان مرداد ماه تمام مصاحبه های ۱۱۱ هزار داوطلب دکتری در کل کشور به اتمام می رسد.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای داوطلبین غایب برای مصاحبه دکتری دارید، گفت: داوطلبینی که به دلایل موجه مانند غیبت استاد راهنما و یا حضور در حج عمره و ... در مصاحبه دکترای پژوهش محور غایت بودند درخواست ها و دلیل غیبتشان را ارسال کردند و پس از بررسی های صورت گرفته این امکان فراهم شده تا در مصاحبه مجدد شرکت کنند.

علوی فاضل با بیان اینکه برای همه داوطلبین به شماره موبایلی که در سامانه ثبت کرده اند پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود، گفت: تعداد غایبین و جاماندگان از مصاحبه زیاد نیست و در برخی از رشته ها حدود ۳ نفر و در برخی از رشته ها هم ۱۰ تا ۱۲ نفر غیبت داشتند که جلسه مصاحبه مجدد برای آنها برگزار می شود.