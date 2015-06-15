دولت یازدهم وارث ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی، همزمان با گرامیداشت سالگرد حماسه سیاسی ۲۴ خردادسال ۹۲ اظهار کرد: انتخابات سال ۹۲، نه بزرگ ملت به شرایط مدیریتی گذشته و آری به دولتی بود که قصد مدیریت کشور بر اساس اعتدال و عقلانیت را داشت.

معاون رئیس جمهوردر امور بانوان و خانواده، با بیان اینکه انتخابات سال ۹۲، به عنوان حماسه سیاسی نامگذاری شد افزود: مردم با حضور پر شور خود در صحنه انتخابات حماسه خلق کردند و رئیس جمهور منتخب با شعار «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ و هنر» وارد عرصه شد.

به گفته وی انتخابات سال ۹۲ در حالی برگزار شد که کشور از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط خاصی به سر می برد بنابراین تحلیل انتخابات سال ۹۲ با در نظر گرفتن شرایط موجود و پیش روی کشور در آن دوران امکان پذیر است.

انتخابات ۲۴ خرداد ماه ۹۲ به نوعی «نه» بزرگی به شیوه مدیریتی که تداوم آن کشور را دچار بحران بزرگ می‌کرد، بود

وی در ادامه گفت: این انتخابات آری به روش‌های اداره کشور به دور از تصمیمات خلق‌الساعه و با نظرات کارشناسان و نخبگان و دلسوزان و صاحب نظران جامعه بود.

مولاوردی ادامه داد: انتخابات سال ۹۲ در شرایط ویژه ای برگزار شد و شرایط اقتصادی مردم وضعیت را دشوارتر کرده بود.

مولاوردی با بیان اینکه در آستانه انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ شرایط خاصی را داشتیم که بی‌تاثیر در انتخاب مردم نبود افزود: حق‌الناس نامیدن رای مردم و فراخوانی که به تمامی مردم در مورد حضور در انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شد در حضور مردم و ایجاد حس موثر بودن رای آن‌ها در انتخابات تاثیر زیادی داشت.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: از سال ۸۴ که اجرای سند ۲۰ ساله در کشور شروع شده بود کشور به وضعیتی رسید که فاصله با شاخص های تعیین شده ۱۴۰۴ نگرانی هایی را برای صاحبنظران به دنبال داشت.

ملاوردی با بیان اینکه طی دو سال اخیر دولت توانسته با مدیریت جهادی دستاوردهای بزرگی را به دست آورده است افزود: مهمترین رویکرد دولت طی دو سال گذشته فعالیت در عرصه سیاست خارجی، اجرای طرح بهداشت و سلامت و طرح تحول نظام سلامت کشور است به گفته وی، هم اکنون مرحله نخست این طرح اجرا شده که به سبب آن ۹ میلیون نفر موفق به دریافت دفترچه سلامت و بهره مندی ۱۱ میلیون نفر از بسته غذایی شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در فاز دوم که مربوط به حوزه بهداشت است، دولت اقدام به توسعه تمام خدمات بهداشتی و درمانی در سطح روستاها و مناطق محروم برای ارتقای شاخص سلامت ملت ایران کرده است.

وی به تصمیم دولت برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه تا کنون دولت نتوانسته است بخش عمده ای از این قانون را به درستی اجرا کند، اما تمام تلاش خود را برای هدایت یارانه های نقدی برای پرداخت به افراد و خانوارهای نیازمند به کار بسته است.

مولاوردی به کاهش قیمت جهانی نفت اشاره کرد و از رسیدن سقف بودجه سال جاری به ۳۲ هزار میلیارد تومان و نرخ تورم به ۱۵ درصد خبر داد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هم اکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام باقی مانده از گذشته در کشور وجود دارد که اتمام تمامی آنها نیازمند سپری شدن سال ها زمان است، گفت: به همین دلیل دولت اولویت کاری خود را تعیین تکلیف و اتمام این پروژه ها در سفرهای استانی قرار داده است.

وی خاظر نشان کرد: دولت برای دو سال آتی، در کنار ساماندهی پروژه های باقی مانده از گذشته، به برنامه ریزی برای اشتغال و رفع بیکاری جوانان خواهد پرداخت و توسعه متوازن در شهر و روستا، میان زن و مرد و حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار قرار خواهد داد.

مولاوردی به تلاش گروهی برای بی تاثیر نشان دادن اقدامات دولت طی دو سال گذشته و ایجاد روحیه نا امیدی در میان مردم اشاره کرد و راهکار مقابله با این گروه ها را اعتماد ملت به دولت برشمرد.

روحانی آرامش گورستانی و پادگانی نمی خواست و ادعای رونق چرخه اقتصادی زندگی مردم ر و ساختار سانتیریفیوژها را داشت ملاوردی افزود: امروز مذاکرات هسته ای با درایت روحانی و حمایت مقام معظم رهبری به چار چوب مفهومی رسانده شده و با دستیابی به توافق نهایی منافع ملی و هسته ایران محقق می شود.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده افزود: طبق فرمایشات رئیس جمهور چشم انداز ما امید، برنامه ریزی با تدبیر و نقش ما اعتدال برای فراهم کردن بستر توسعه است.

ملاوردی ادامه داد: کشورمان انواع آسیب ها و بحران ها را پیش رو داشته و مدیریت جهاد گونه دکتر روحانی این محدودیت ها و چالش ها را کاهش داده و به سمت آرامش سوق داده است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با اشاره به برنامه‌های دولت در زمینه فرهنگی و اجتماعی گفت: متاسفانه این بخش تاکنون مظلوم واقع شده و به شرایط متعادل برای تحقق برنامه‌های فرهنگی نرسیدیم.

ملاوردی در خصوص پروژه های نیمه تمام گفت: تدبیر دولت در این زمینه بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و آغاز نکردن پروه جدید تا اتمام کارهای نیمه تمام بود.

وی در پایان با اشاره به موظف شدن کل اعضای دولت به ارائه برنامه دو ساله در بخش های مختلف افزود: امیدواریم هر کدام از دستگاه‌های در دو سال باقی مانده قدم‌های مفیدی در زمینه فرهنگی و اجتماعی بردارند.