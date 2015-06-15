برای ۸۰ درصد مردم استان البرز مسجد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دومین همایش پورتال ملی مساجد پیش از ظهر امروز در مسجد حجت بن الحسن(ع) مهرویلای کرج برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس مسعودی با اشاره به اینکه برای ۸۰ درصد مردم استان مسجد نداریم، اظهار کرد: برای حل این معضل مسئولان چاره جوی کنید.

مسعودی حضور مردم در مساجد را مانند سپری در مقابله تهاجم فرهنگی دانست و گفت: ائمه مساجد نقش پر رنگ در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه مردم به مسجدسازی علاقه دارند ولی تا وقتی زمین نباشد کاری از دست مردم بر نمی آید، گفت: برخورد غیرکارشناسی برخی با جوانان در مساجد و همچنین برخوردهای سلیقه ای با نوجوانان و کودکان باعث می شود که آنها از مسجد زَده می شود.



مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز گفت: باید برای حضور مردم در مساجد بسترها فراهم شود.

مسعودی عدم آمایش سرزمینی مساجد در البرز را مشکل دانست و گفت: در برخی محلات مسجد وجود ندارد به این مهم باید توجه ویژه ای شود و توسعه نرم افزاری مساجد در کنار توسعه فیزیکی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه با اشاره به راه اندازی پورتال ملی مساجد گفت: این سامانه با هدف ارتباط با مردم محلات و پاسخگویی به سئوالات شرعی فعال شده است.



مسعودی در ادامه پیش بینی کرد که در یک چشم انداز پنج ساله تمام مساجد استان تحت پوشش پورتال مساجد قرار گیرد.



وی حضور دشمنان در فضای مجازی را تهدیدی دانست و گفت: مسئولان باید برای جلوه دادن فعالیت های دینی و فرهنگی در فضای مجازی تلاش کنند چرا که استفاده درست از این فضا می تواند یک فرصت باشد.