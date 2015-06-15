یک تروریست انگلیسی عضو الشباب در کنیا کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یکی از اتباع انگلستان که در صف تروریستهای «الشباب» می جنگید در جریان حمله به یکی از پایگاه های ارتش کنیا کشته شد. هویت این فرد که «توماس اوانس» نام دارد از سوی دولت کنیا تایید شده است.

چنانچه دولت بریتانیا نیز شواهد و مدارک موجود را تایید کند توماس اوانس نخستین تروریست انگلیسی خواهد بود که تا کنون در خاک کنیا کشته شده است.

در حمله روز گذشته گروه الشباب به پایگاه نظامی «بور» در منطقه «لامو» ۱۱ مهاجم که دو نفر از آنها سفید پوست بودند و ۲ سرباز کنیایی کشته شدند.