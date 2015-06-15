  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

یک تروریست انگلیسی عضو الشباب در کنیا کشته شد

یک تروریست انگلیسی عضو الشباب در کنیا کشته شد

مقامات کنیا از کشته شدن یکی از اعضای انگلیسی گروه «الشباب» در جریان حمله به یک پایگاه نظامی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یکی از اتباع انگلستان که در صف تروریستهای «الشباب» می جنگید در جریان حمله به یکی از پایگاه های ارتش کنیا کشته شد. هویت این فرد که «توماس اوانس» نام دارد از سوی دولت کنیا تایید شده است.

چنانچه دولت بریتانیا نیز شواهد و مدارک موجود را تایید کند توماس اوانس نخستین تروریست انگلیسی خواهد بود که تا کنون در خاک کنیا کشته شده است.

در حمله روز گذشته گروه الشباب به پایگاه نظامی «بور» در منطقه «لامو» ۱۱ مهاجم که دو نفر از آنها سفید پوست بودند و ۲ سرباز کنیایی کشته شدند.

کد مطلب 2779580
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها