وظیفه مسئولان حل مشکل مردم است/ کوتاهی در خدمات قابل قبول نیست

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف مسئولان در این دولت حل مشکلات مردم است و برای حل آنها مسئولان باید در بین مردم قرار گیرند.

پاکدامن پیرامون تحریمهای ایجاد شده در دولت گذشته که باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای کشور و مردم شده است اظهارداشت: اکثر مردم از به وجود آمدن چنین مشکلاتی که در دولت گذشت سبب شد ملت ایران را با مشکل مواجه کند ناراضی و خسته بودند و دوست داشتند که برای حل مشکلات کشور تدبیری اندیشیده شود تا وضعیت مردم متحول شود.

فرماندار میناب در خصوص سالگرد به وجود امدن دولت تدبیر وامد گفت: انتخاب دکتر روحانی را در انتخابات سال93 به عنوان رئیس جمهور صداقت مردم به این کشور را نشان می داد وبه دنبال آن بودند که باحضور ایشان بتواند کشور را متحول کند.

پاکدامن با بیان وجود صداقت در هر دولت می تواند سبب پیشرفت آن دولت شود گفت: مسئولان دولتی باید در همه حال با مردم با صداقت رفتار کنند و شایستگی خود را برای مردم به نمایش گذارند.

وی در خصوص انتخاب سرداران و سربازان دولت تدبیر وامید گفت: دکتر روحانی فردی را به مقام وزیر امور خارجه انتخاب کرده است که در این مقام می تواند با خیالی آسوده به حل مشکلات سیاسی و خارجی بپردازد.

پاکدامن با اشاره به اینکه گروهی خود را در کشور به نام دلواپس در بین مدیران و تصمیم گیرندگان در کشور معرفی کرده اند اظهارداشت: این افراد که چشم پیروزی های دولت را ندارند با کار شکنی های خود سعی بر ممانعت تغیر وتحول در کشور مینماند ومیخواهند دولت را تضعیف نشان دهند .

پاکدامن نوشتن بیانیه در مذاکرات در لوران سوئیس از افتخارات این دولت خواند وتصریح کرد:دولت در این مدت تصدی گری خود درکشور توانسته است درعرصه های بهداشت ودرمان وروابط خارجه ومسائل اقتصادی در کشوربا قدرت وارد شود وبه پیروزی دست یابد که با عث خوشحالی مردم در کشور شد.

معاون سیاسی استاندار وفرماندار ویژه میناب در خصوص حمایتهای پیاپی مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کنند ه افزود: انهایی که سعی بر تفرقه افکنی وتضاد در کشور هستند اجازه دهند تا این سربازان شجاع کشور کاری را که شروع کرده اند به انتها برسانند وباعث پیشرفت کشور شوند.

پاکدامن در خصوص نامگذاری امسال را به همدلی وهمزبانی از طرف مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم که دولت بتواند مسیری راکه در ان گام برداشته است را به خوبی طی نماید و همه مردم ومسئولان جهت پیشرفت کشور دولت را همیاری کنند.