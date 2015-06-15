به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم پیش از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه دارند و به عنوان حاشیه توسعه محسوب نمی‌شوند بلکه به عنوان رکن توسعه هستند.

وی به نقش بسیار مهمی ایجاد و راه‌اندازی شبکه‌های استان در توسعه استان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شبکه‌های استای رقیب شبکه‌های سراسری نیستند و باید رویکرد استانی برای توسعه داشته باشند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه شبکه‌های استانی جایگاه خوبی را پیدا کرده‌اند، اضافه کرد: شبکه‌های استانی کاملا در قلمرو استانی خود فعالیت می‌کنند و ارتباط با مردم و استفاده از نظرات مردم برای اجرای برنامه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خواستار استفاده از نظرات مردم در اجرای برنامه‌های مختلف شبکه‌های استانی تاکید کرد و افزود: مخاطب گرایی یکی از مهمترین نیازهای شبکه‌های استانی است و باید از همه ظرفیت ها برای ارائه خدمات مناسب به مردم استفاده کنند.

حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم خواستار توجه ویژه شبکه‌های استانی به مجموعه داشته‌های استانی از جمله علایق فرهنگی، مذهبی، هنری مردم شد و بیان داشت: باید از ظرفیت‌های مختلف استان برای اجرای برنامه‌های مختلف استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه رسانه موفق قدم به قدم با نیازهای مردم پیش می‌رود، اضافه کرد: همدلی و همزبانی به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های رسانه است و رسانه‌ها باید حس مشارکت مردم را تقویت کنند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما، تقویت هویت ملی و داشته‌های استان را به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های شبکه‌های استانی عنوان کرد و افزود: میانگین پوشش شبکه‌های دیجیتال صدا و سیما در استان بوشهر ۹۰ درصد و در سطح کشور ۸۸ درصد است.

افزایش رضایت مخاطبان از صدا و سیمای بوشهر

مدیرکل سابق صداوسیمای مرکز بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: میزان مخاطبان سیمای مرکز بوشهر در هشت سال پیش حدود ۵۵ درصد بود که مخاطبان در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید و در بخش صدا نیز طی این زمان از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد رسید.

منصور لاوری منفرد با بیان اینکه اعتماد به صداوسیما از سوی مخاطبان از ۴۵ درصد در سال ۸۶ به ۵۹ درصد در سال ۹۳ رسیده است، بیان داشت: تلاش بسیار زیادی برای جلب رضایت مخاطبان داشته‌ایم و در زمینه رضایت‌مندی در سیما به ۶۸ درصد و در صدا به ۸۱ درصد رسیده‌ایم.

در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های منصور لاوری منفرد، سید حسین ناظر به‌عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر معرفی شد.