شاخص کل بورس ۲۱۱ واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بورس و اوراق بهادار تهران ۳۵۲ میلیون سهم به ارزش ۷۲ میلیارد تومان در ۲۳ هزار دفعه دادوستد شد.

تمام شاخص های بازار در روز جاری افت داشتند به نحوی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۳ واحد، آزاد شناور ۳۰۹ واحد، بازار اول ۱۷۲ واحد، بازار دوم ۳۱۲ واحد و صنعت ۱۴۸ واحد افت کردند.

در مجموع امروز شاخص قیمت (هم وزن) و شاخص کل (هم وزن) به ترتیب با ۴۳.۷ و ۴۹.۵ واحد افت به ۸,۵۶۵ و ۹,۷۱۴ واحد رسیدند. شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) نیز در روز جاری ۸۸ واحد افت را تجربه کرد.

علاوه بر این تالار شیشه ای حافظ در روزجاری با افت قیمت همراه بود. در بازار آتی سهام در روز جاری همچنان شاهد عدم معاملات بودیم.

ارزش روز بازار نیز در پایان معاملات امروز بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است.