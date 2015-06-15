اجرای ۳۸۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری/لزوم مشارکت بخش خصوصی

محمد علی سیاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه فاضلاب شهر کرمان از سال ۷۶ آغاز شد و تا پایان سال ۹۳ پس از گذشت ۱۸ سال حدود ۳۸۵ کیلومتر از آن اجرا شده است.

مجری پروژه فاضلاب شهر کرمان در ادامه بیان داشت: در شهر کرمان باید هزار و ۴۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شود و این بدین معناست که تاکنون فقط ۲۷ درصد آن اجرایی شده است.

سیاهکویی مشکل اساسی در این زمینه را کمبود اعتبارات بیان کرد و افزود: مشکل اساسی در اجرای پروژه کمبود اعتبارات است و با اعتبارات اندکی که هر ساله اختصاص می یابد تا ۵۰ سال آینده نیز این پروژه به بهره برداری نمی رسد.

وی اذعان داشت: در سال گذشته تنها شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پروژه فاضلاب تخصیص یافت ولی از این میزان اندک نیز تنها ۵۰ درصد دریافت شد.

سیاهکویی میزان اعتبار در سال جاری را ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با این میزان اعتبار در خوشبینانه ترین حالت و در صورتی که به طور کامل دریافت شود فقط هزینه مشاور و تصفیه خانه پرداخت می شود.

مجری پروژه فاضلاب شهر کرمان تنها راه حل این مساله را ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به پروژه فاضلاب عنوان کرد و گفت: باید بخش خصوصی در اجرای پروژه فاضلاب و فروش پساب آن سرمایه گذاری کند.