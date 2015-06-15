به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، مجد الدین معلمی که با هدف شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه کانون‌های فرهنگی آموزش و پرورش از این مراکز بازدید می‌کند، در دیدار با مسئول کانون فرهنگی مریم گفت: حوزه هنری به دلیل خوشنامی و سابقه خوبی که در حوزه فرهنگ و هنر دارد ارتباطات خوب و قوی با اساتید هنر استان دارد.

وی افزود: استفاده درست و موثر از این ارتباطات می‌تواند به تولد یک نسل پویا و پرتوان بیانجامد.

رئیس حوزه هنری استان قم اعلام آمادگی کرد تا حوزه هنری استان قم تجربیات و تخصص‌هایش را در بحث آموزش، تولید اثر و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری در اختیار دانش‌آموزان و مخاطبان کانون‌های فرهنگی آموزش و پرورش قرار دهد.

در ادامه طاهره اسلامی، مسئول کانون دخترانه مریم سطح فعالیت‌های این کانون را متفاوت با دیگر کانون‌های فرهنگی استان دانست و گفت: سال گذشته کلاس‌ها، همایش‌ها، و جشنواره‎های کانون فرهنگی مریم 157 هزار نفر مخاطب و مراجعه کننده داشته‌است. مطمئنا برگزاری کلاس‌های فرهنگی هنری از نیازهای این مرکز است.

در پایان این دیدار مجد الدین معلمی معلمی و کارشناسان حوزه هنری به بازدید از این کانون فرهنگی پرداخت.