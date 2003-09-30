به آقاي گلي فكر نمي كنم

مهدي رجب زاده مهاجم گلزن ذوب آهن درگفت وگوبا" مهر" افزود: به لطف خدا وتلاش بچه ها موفق شديم اين بازي را با پيروزي پشت سربگذاريم ومن هم به عنوان عضو كوچك تيم دربه ثمر رساندن گلها نقش داشتم.

وي افزود: استقلال درنيمه اول بهترازما كاركرد وچند موقعيت خوب گلزني را ازدست داد ضمن اينكه، همه دراين نيمه نتوانستيم بازي خوبي را به نمايش بگذاريم.

رجب زاده افزود: بين دوتيم آقاي كربكندي حفظ توپ وارسال پاسهاي كوتاه را دردستوركارتيم قراردادند كه اين حربه موجب شد تا توپ وميدان را دراختياربگيريم ودرنهايت بازي را ببريم.

مهاجم گلزن ذوب آهن در ادامه افزود: هدف من موفقيت تيم است وبه آقاي گلي واين جورچيزها توجه ندارم واميدوارم با تلاش گروهي با تيم ذوب آهن امسال بتوانند نماينده شايسته براي استان اصفهان باشد.

وي در پايان درخصوص تيم ملي نيزگفت: ما وظيفه مان را انجام مي دهيم، حال اگر مورد پسند مربيان قرارگرفتيم، بازهم درخدمت تيم ملي خواهيم بود تا بتوانيم ازاعتبارفوتبال كشورمان دفاع نماييم.