به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام امین نصیریپور با اشاره به ارزیابی صورتگرفته نسبت به برنامه آموزشی حوزههای علمیه خواهران اظهار کرد: طبق بررسی انگیزه داوطلبان تحصیل حوزه علمیه خواهران به این نتیجه رسیدیم که بخشی از داوطلبان، به دنبال کسب معارف اسلامی و آگاهی از اندیشه اسلامی در موضوعات کاربردی هستند و انگیزه قوی برای ورود به مباحث تخصصی و فراگیری تخصصی علوم اسلامی ندارند.
وی افزود: این دسته از داوطلبان علاقهمند بودند با معارف قرآنی، حدیثی و اخلاقی آشنا شوند تا از آنها در زندگی روزمره، ارتباطات و مواجهه با موضوعات مختلف برخورد آگاهانهای داشته باشند.
مدیر دفتر برنامهریزی و ارزیابی آموزشی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه محتوای تخصصی دوره عمومی (کارشناسی) حوزههای علمیه خواهران نیاز این گروه از داوطلبان را برآورده نمیکرد، ادامه داد: از این رو برنامه درسی دوره عمومی متناسب با انگیزه، تواناییهای علمی و کارایی و کاربردهای مختلف اصلاح شد و اکنون دورههای مختلف متناسب برای آن طراحی شده است. یک دوره به فراگیری علوم اسلامی و ورود به عرصه تخصصی اختصاص دارد که برنامه این دوره به تصویب شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران رسیده است و به منظور تصویب نهایی به شورای سیاستگذاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: دوره معارف دین و زندگی دوره دیگری است که به صورت کاربردی طراحی شده، ناظر به موقعیتهای افراد در زندگی روزمره است و رویکرد اصلی آن اخلاقی تربیتی با محوریت قرآن و حدیث است.
حجتالاسلام نصیریپور با اشاره به اینکه این دوره با نظرخواهی از افزون بر ۱۰ نفر از کارشناسان اخلاق، علوم تربیتی، جامعهشناسی، روانشناسی، قرآن و حدیث و متخصصان حوزه زنان طراحی شده است، ادامه داد: طرح این دوره در مرحله تصویبخواهی در گروههای علمی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران است و پس از آن به شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و نهایتا شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران ارسال شود.
وی یادآور شد: پیشنهاد اولیه در طراحی این دوره، اجرای آن در دو سطح کاردانی و کارشناسی بوده است که مجموع واحدهای درسی آن به ۱۴۰ واحد میرسد.
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