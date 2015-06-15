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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

حجت‌الاسلام نصیری‌پور:

دوره آموزشی ۱۴۰ واحدی در حوزه‌های علمیه خواهران طراحی شد

دوره آموزشی ۱۴۰ واحدی در حوزه‌های علمیه خواهران طراحی شد

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران از طراحی برنامه دوره معارف دین و زندگی به ارزش ۱۴۰ واحد درسی در حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور با اشاره به ارزیابی صورت‌گرفته نسبت به برنامه آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران اظهار کرد: طبق بررسی انگیزه داوطلبان تحصیل حوزه علمیه خواهران به این نتیجه رسیدیم که بخشی از داوطلبان، به دنبال کسب معارف اسلامی و آگاهی از اندیشه اسلامی در موضوعات کاربردی هستند و انگیزه قوی برای ورود به مباحث تخصصی و فراگیری تخصصی علوم اسلامی ندارند.

وی افزود: این دسته از داوطلبان علاقه‌مند بودند با معارف قرآنی، حدیثی و اخلاقی آشنا شوند تا از آنها در زندگی روزمره، ارتباطات و مواجهه با موضوعات مختلف برخورد آگاهانه‌ای داشته باشند.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه محتوای تخصصی دوره عمومی (کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران نیاز این گروه از داوطلبان را برآورده نمی‌کرد، ادامه داد: از این رو برنامه درسی دوره عمومی متناسب با انگیزه، توانایی‌های علمی و کارایی و کاربرد‌های مختلف اصلاح شد و اکنون دوره‌های مختلف متناسب برای آن طراحی شده است. یک دوره به فراگیری علوم اسلامی و ورود به عرصه تخصصی اختصاص دارد که برنامه این دوره به تصویب شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران رسیده است و به منظور تصویب نهایی به شورای سیاست‌گذاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارسال شده است.

وی ادامه داد: دوره معارف دین و زندگی دوره دیگری است که به صورت کاربردی طراحی شده، ناظر به موقعیت‌های افراد در زندگی روزمره است و رویکرد اصلی آن اخلاقی تربیتی با محوریت قرآن و حدیث است.

حجت‌الاسلام نصیری‌پور با اشاره به اینکه این دوره با نظرخواهی از افزون بر ۱۰ نفر از کارشناسان اخلاق، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، قرآن و حدیث و متخصصان حوزه زنان طراحی شده است، ادامه داد: طرح این دوره در مرحله تصویب‌خواهی در گروه‌های علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است و پس از آن به شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و نهایتا شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ارسال شود.

وی یادآور شد: پیشنهاد اولیه در طراحی این دوره، اجرای آن در دو سطح کاردانی و کارشناسی بوده است که مجموع واحدهای درسی آن به ۱۴۰ واحد می‌رسد.

 

کد مطلب 2779600

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