ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مجلس و عضو کمیسیون انرژی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زیست محیطی حوزه انتخابیه خود و با یادآوری سخنان اخیر رئیس جمهور درباره ارتباط وضعیت محیط زیست و آب آشامیدنی با تحریم ها اظهار داشت: من معتقدم گره زدن همه مشکلات کشور به موضوع مذاکرات هسته ای، یک امر ناپخته و بسیار خطرناک است و پیامدهای بسیار سختی دارد.

وی با اشاره به تبعات این نوع اظهارنظرها گفت: نخستین مسئله این است که غربی‌ها به ویژه آمریکا با شنیدن این سخنان طمع می‌کنند که امتیاز بیشتری از کشورمان بگیرند و احساس می‌کنند که ایران نیازمند استمرار این مذاکرات است و به هر قیمتی که شده می‌خواهد مذاکرات را تمام کند.

سودانی ادامه داد: از سوی دیگر، این نوع اظهارنظرها این آسیب را دارد که اگر روزی مذاکرات به پایان برسد و این مشکلات حل نشود، مردم با بی‌اعتمادی به بسیاری از این وعده های دولت نگاه خواهند کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: موضوعات زیست محیطی از جمله ریزگردها را می‌توان به راحتی از طریق مجامع بین المللی پیگیری و دنبال کرد و کشورهای کانون برخواستن و خیزش ریزگردها را می‌توان وادار به تمکین کرد که با ما همراهی کنند؛ از جمله اقداماتی که در این رابطه می‌توان در ارتباط با آن کشورها پیگیری کرد، کاشت نهال و مالچ‌پاشی است.

وی خاطرنشان کرد: قبول داریم که اگر در شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز بین کشورها قرار بگیریم، تعامل آنها بسیار بیشتر و بهتر خواهد بود، اما اینکه همه چیز را به این مسئله وابسته کنیم که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، فلان هدف محقق خواهد شد، این ناخواسته چراغ سبز به دشمن نشان دادن است.

یک‌سوم هورالعظیم را به خاطر استحصال نفت خشکانده‌اند

سودانی در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم در دو سال اخیر و در استان خوزستان اقدام زیست محیطی متفاوتی نسبت به گذشته برای بهبود شرایط انجام داده است یا خیر، گفت: ما شاهد چنین چیزی نبوده ایم و برعکس، در جهت بیابان‌زایی و نه بیابان‌زدایی فعالیت هایی انجام شده است؛ مثلاً وزارت نفت یک‌سوم تالار هورالعظیم را به خاطر استحصال ۵۰ هزار بشکه نفت در روز خشکانده است.

وی خاطرنشان کرد: هر چند این اقدام از گذشته شروع شده، اما در این دولت به اوج خود رسیده است؛ البته محیط زیست اعلام کرده است که ما در سال گذشته پیشنهاد دادیم که این کار متوقف شود. اگر بخواهیم یک کار مثبت را برای دولت در نظر بگیریم، این است که دو تا دریچه آب را باز کرده اند و تا حدودی این منطقه از حالت بیابانی خارج شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تاکید کرد: انتقال آب از سرشاخه ها، زدن سدهای تنظیمی و واگذاری امتیازات صنعتی و حتی کشاورزی برخلاف اصول آمایش سرزمین در برخی استان های مرکزی مانند ساخت صنایع فولاد و توسعه آن در استان اصفهان، برخلاف مصالح منطقه و اصول آمایش سرزمین است؛ چرا در جایی مانند خوزستان که آب کم دارد، باید پروژه‌های پرمصرف آب مجوز فعالیت بگیرد؟.

سودانی تصریح کرد: این نوع بی مبالاتی‌ها سبب می شود که جلگه خوزستان به یک منطقه نیمه‌خشک و نهایتاً خشک تبدیل شود. این، خلاف تدبیر است و باید دولت با سرعت و جدیت و قاطعیت آن را دنبال کند و جلگه خوزستان را احیا کند؛ چراکه اگر جریان آب در استان خوزستان کاهش یابد، یکی از مهمترین منشأهای گرد و غبار و ریزگرد خواهد بود.